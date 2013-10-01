Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Вів 27 вер, 2022 09:38

Ромасик написав: Никто сейчас косинусы и интегралы в столбик не берет. Кроме фундаментальных теоретиков. Никто сейчас косинусы и интегралы в столбик не берет. Кроме фундаментальных теоретиков.

Дифференциальное исчисление применяется, к примеру, во всём связанном с графикой. А один из динамических протоколов маршрутизации OSPF, блягодаря которому ваши интернеты работают - основан, внезапно, на дистанционно векторном алгоритме Дейкстры. Так что чтобы делать что-то да стоящее - нужно матешку знатьВ целом, как верно подметил Faceless, веб-программисту вряд ли понадобятся, программисту в каком-нибудь НИИ,NASA,SpaceX занимающимся хитрыми физическими процессами нужны по определению.Но мы все знаем ответ Ромасика - он схватил Бога за бороду, работая за заморские бусы и ему все ОК и ничего знать не надо. Только мнение это сугубо субьективноеЯ имел возможность пообщаться с программистом, который тут работал на галере и релокейтнулся ещё во время майдана в Грецию. Уже как лет 5 работает на себя и нанимает программистов из СНГ, покупая их час по 10-20 евро/час и продавая в Сингапур по 30-50. Так вот какую забавную статистику он дал - 75%!!!! Из тех, кого он нанимает - увольняет через пару тройку месяцев, т.к. эти горепрограммисты не умеют ничего, не умеют самоорганизовываться для работы дома, пролетают по срокам... 75%!!! Шлакосотрудников.... Во как...2 Успix. Ваша гiлка скоро стане топовою на форумi, треба починати доплачювати за контент