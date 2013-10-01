Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 07:44

dimo_0n написав: Успix. Ваша гiлка скоро стане топовою на форумi, треба починати доплачювати за контент Успix. Ваша гiлка скоро стане топовою на форумi, треба починати доплачювати за контент

Та що, як ви тут всі, останніх пару сторінок зробили а-ля "бател айтішніків')))А форумчанинправильно ж підказав напрямок цієї гілки - " накидувати актуальні ідейки/теми/напрямки бізнесу на моментіі ще такі, які будуть актуальні після війни/нашої перемогиНаприклад - от я просуваю одну ідею/темку на профільних гілках про нерухомість... - але вона щось не дуже просувається/не дуже її "обсмоктують"))Правда, я знаю, що Фейслес проти такої ідейки)) - але мені цікава думка й інших))А ідейка наступна - так як ціни на нерухомість котяться вниз і, швидше за все, і після війни/нашої перемоги - ще просядуть(хоч "доступна іпотека" під 3% може розвернути падіння) - купити вбитий в хлам особнячок в межах міста (хоч в менш/більш в нормальній локації, а не в #дупісвіту) - за недорого (в моєму розумінні це +/-50К$ в місті Лева) і зробити надбудову поверх вверх і цоколь вниз- зробити з нього "дохідний будинок")) на 3-4сім'ї. І заселяти туди сім'ї з дітьми і тваринками (яких, переважно всюди відфутболюють)Ну а далі #рубатибаблонєпадєцкі!