Бізнес Долярчика/Успіха - поради

dimo_0n написав:Дифференциальное исчисление применяется, к примеру, во всём связанном с графикой. А один из динамических протоколов маршрутизации OSPF, блягодаря которому ваши интернеты работают - основан, внезапно, на дистанционно векторном алгоритме Дейкстры. Так что чтобы делать что-то да стоящее - нужно матешку знать
Это же прекрасно! Вы каждый раз, когда пользователь заходит на ютюбчик берете интегралы вручную?
А ви мабуть вважаєте що нормально бути безпомічним без готових бібліотек і стековерфлоу?
Ромасик написав:Платят хорошо, в валюте, не привязан к локации, чтобы там не рассказывали продавцы духов.
Ты, не привязанный к локации, поедь и поживи на свои гроши в Сингапур/Шейцарию:)
По теме чем заняться. Кладбищем. Актуально будет перед гробками. Глвное сделать адресную рассылку по месенджерам уехавшим, с фотками неухоженых могилк родственников. Пока дал знакомому программисту подумать как это автоматизировать и сделать массово. Крематорий с парком и арендой ячеек, как в Америке, но это дорого. Я считал в 2014, нужно было около 15млн у.е. если делать на долго и для людей. Инвесторов тогда не нашел, т.к. делали опросы - не готовы ещё наши люди к такому так массово - к урночкам дома или в арендованной ячеке, привыкли по старинке - тело в гроб, гроб в землю и каждый год красить оградки...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 28 вер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:І от тут, хочеться двічі матюкнутись! Мій тато допродує мій товар - тягне за мене мій бізнес... але всього лиш двічі на тиждень виходить торгувати!( а не як я був - то 6-7днів на тиждень виходив) І, сцука - чомусь, але НЕ вигрібають товар так, як цукор в атб!))
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???! ЧОМУ ТАК??!
Без сайту продавати "велотовари" - хз. Магазин, який працює по бажанню власника, без чіткого графіку - (смайл, що ригає). 1. Робимо інтернет-магазин: 10 000грн-30 000грн (можна і самому); 2. Налаштовуємо в гугл-рекламі товарні об'яви через https://merchants.google.com/ (саме товарні): 3000-10000грн (можна і самому); 3. Робимо безкоштовну доставку, ціну якої включаємо в ціну товару (якщо все-рівно товар у вас дешевший, ніж у конкурентів); 4. Платимо гроші гуглу (2-5грн за клік). 5. Чекаємо замовлення. 6. Рубаєм бабло.
Недвига. Нужен хороший современный ремонт с современной техникой. Недостаток При частой смене арендаторов, нужно делать космет. ремонт. Возможен простой до 2 мес. в год. Налог на недвижимость, налог СПД 2 группа.
Преимущества - есть прибыль, всё зависит от места расположения недвиги и её состояния.