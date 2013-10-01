Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 10:45

Ромасик написав: Платят хорошо, в валюте, не привязан к локации, чтобы там не рассказывали продавцы духов. Платят хорошо, в валюте, не привязан к локации, чтобы там не рассказывали продавцы духов.

Ты, не привязанный к локации, поедь и поживи на свои гроши в Сингапур/Шейцарию:)По теме чем заняться. Кладбищем. Актуально будет перед гробками. Глвное сделать адресную рассылку по месенджерам уехавшим, с фотками неухоженых могилк родственников. Пока дал знакомому программисту подумать как это автоматизировать и сделать массово.Крематорий с парком и арендой ячеек, как в Америке, но это дорого. Я считал в 2014, нужно было около 15млн у.е. если делать на долго и для людей. Инвесторов тогда не нашел, т.к. делали опросы - не готовы ещё наши люди к такому так массово - к урночкам дома или в арендованной ячеке, привыкли по старинке - тело в гроб, гроб в землю и каждый год красить оградки...