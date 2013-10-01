Бізнес Долярчика/Успіха - поради

dimo_0n написав:Дифференциальное исчисление применяется, к примеру, во всём связанном с графикой. А один из динамических протоколов маршрутизации OSPF, блягодаря которому ваши интернеты работают - основан, внезапно, на дистанционно векторном алгоритме Дейкстры. Так что чтобы делать что-то да стоящее - нужно матешку знать
Это же прекрасно! Вы каждый раз, когда пользователь заходит на ютюбчик берете интегралы вручную?
А ви мабуть вважаєте що нормально бути безпомічним без готових бібліотек і стековерфлоу?
Ромасик написав:Платят хорошо, в валюте, не привязан к локации, чтобы там не рассказывали продавцы духов.
Ты, не привязанный к локации, поедь и поживи на свои гроши в Сингапур/Шейцарию:)
По теме чем заняться. Кладбищем. Актуально будет перед гробками. Глвное сделать адресную рассылку по месенджерам уехавшим, с фотками неухоженых могилк родственников. Пока дал знакомому программисту подумать как это автоматизировать и сделать массово. Крематорий с парком и арендой ячеек, как в Америке, но это дорого. Я считал в 2014, нужно было около 15млн у.е. если делать на долго и для людей. Инвесторов тогда не нашел, т.к. делали опросы - не готовы ещё наши люди к такому так массово - к урночкам дома или в арендованной ячеке, привыкли по старинке - тело в гроб, гроб в землю и каждый год красить оградки...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 28 вер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:І от тут, хочеться двічі матюкнутись! Мій тато допродує мій товар - тягне за мене мій бізнес... але всього лиш двічі на тиждень виходить торгувати!( а не як я був - то 6-7днів на тиждень виходив) І, сцука - чомусь, але НЕ вигрібають товар так, як цукор в атб!))
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???! ЧОМУ ТАК??!
Без сайту продавати "велотовари" - хз. Магазин, який працює по бажанню власника, без чіткого графіку - (смайл, що ригає). 1. Робимо інтернет-магазин: 10 000грн-30 000грн (можна і самому); 2. Налаштовуємо в гугл-рекламі товарні об'яви через https://merchants.google.com/ (саме товарні): 3000-10000грн (можна і самому); Фото не завантажується... 3. Робимо безкоштовну доставку, ціну якої включаємо в ціну товару (якщо все-рівно товар у вас дешевший, ніж у конкурентів); 4. Платимо гроші гуглу (2-5грн за клік). 5. Чекаємо замовлення. 6. Рубаєм бабло.
Востаннє редагувалось leonidseleznev2016 в Сер 28 вер, 2022 10:52, всього редагувалось 2 разів.
Недвига. Нужен хороший современный ремонт с современной техникой. Недостаток При частой смене арендаторов, нужно делать космет. ремонт. Возможен простой до 2 мес. в год. Налог на недвижимость, налог СПД 2 группа.
Преимущества - есть прибыль, всё зависит от места расположения недвиги и её состояния.
Ромасик написав:Платят хорошо, в валюте, не привязан к локации, чтобы там не рассказывали продавцы духов.
Ты, не привязанный к локации, поедь и поживи на свои гроши в Сингапур/Шейцарию:)
По теме чем заняться. Кладбищем. Актуально будет перед гробками. Глвное сделать адресную рассылку по месенджерам уехавшим, с фотками неухоженых могилк родственников. Пока дал знакомому программисту подумать как это автоматизировать и сделать массово. Крематорий с парком и арендой ячеек, как в Америке, но это дорого. Я считал в 2014, нужно было около 15млн у.е. если делать на долго и для людей. Инвесторов тогда не нашел, т.к. делали опросы - не готовы ещё наши люди к такому так массово - к урночкам дома или в арендованной ячеке, привыкли по старинке - тело в гроб, гроб в землю и каждый год красить оградки...
Не віриться, що "не готові" щодо кремації. В Україні їх лічені одиниці, якщо точніше, знаю тільки в Києві, і знаю, що туди возять з інших областей, але черга просто капець, нажаль минулого року довелося цікавитися. Так на цьому фоні крематорії - дуже, як на мене, затребуваний сервіс, особливо в великих містах. Щоправда, думаю є ще великі бюрократичні перепони
Я брал ипотеку валютную в 06г. по курсу 5 под комерч. недвиги. Была сказка, т.к оплата в грн по курсу на момент оплаты. По курсу 8 в 08г. стало хреновато, т.к перешли оплаты только в грн. без привязок к курсу и сумма аренды уменьшилась на 40%, а оплата банку строго в дол. по курсу на момент оплаты. в 14г. курс 12 - перестал платить. В 15г. начал судиться с банком. В 18г. с банком пришли к мировому соглашению. Банк списывает пени, штрафы, а я 20% от долга вношу налом в течении месяца и расходимся. Арендаторы платили все эти три года, я накапливал, ничего не платил банку и далее этой суммой рассчитался с банком. Поэтому плоха ипотека или хороша у каждого по разному ситуации, а тем более на 20лет, когда в стране постоянные кризисы. Но на кризисах многие не плохо поднимаются с нуля.
Игорь Алексеевич написав:Я брал ипотеку валютную в 06г. по курсу 5 под комерч. недвиги. Была сказка, т.к оплата в грн по курсу на момент оплаты. По курсу 8 в 08г. стало хреновато, т.к перешли оплаты только в грн. без привязок к курсу и сумма аренды уменьшилась на 40%, а оплата банку строго в дол. по курсу на момент оплаты. в 14г. курс 12 - перестал платить. В 15г. начал судиться с банком. В 18г. с банком пришли к мировому соглашению. Банк списывает пени, штрафы, а я 20% от долга вношу налом в течении месяца и расходимся. Арендаторы платили все эти три года, я накапливал, ничего не платил банку и далее этой суммой рассчитался с банком. Поэтому плоха ипотека или хороша у каждого по разному ситуации, а тем более на 20лет, когда в стране постоянные кризисы. Но на кризисах многие не плохо поднимаются с нуля.
Та вже більше 10 років валютна іпотека заборонена, тож ваш приклад ні до чого. Там аргументи зовсім інші, бо ж Долярчик розраховує на масову пільгову, з компенсацією від держави. А так загалом іпотека в гривні при невисокій ставці штука непогана. Ще рік-два тому можна було взяти по ставці нижче рівня інфляції з фіксацією ставки на 1-5 років. Сьогодні в дол еквіваленті борг вже був би вдвічі менший, як і платіж
Faceless написав:Та вже більше 10 років валютна іпотека заборонена, тож ваш приклад ні до чого.
Я беру пример, то что у нас постоянно кризисы, меняются законы, меняются правила игры и поэтому ипотека на 20 лет как может быть хороша, так и с пролётом. Лично у меня в кризисы вначале падение, но через месяц, полтора начинается рост, т.к. меняются правила игры и надо моментально в эти правила правильно войти. Последний кризис с пандемией - многие плакали и останавливали работу, но у меня начался резкий подъём. Кризис 09 года, все арендодатели получили шок, но потом всё наладилось и привыкли получать грн, вместо вчерашних дол. Кризис 14-16 годов курс с 08 поднимался до 40, потом опускался до 24 - тоже прошли и мало кто из арендодателей стали банкротами.