Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 11:27

Я брал ипотеку валютную в 06г. по курсу 5 под комерч. недвиги. Была сказка, т.к оплата в грн по курсу на момент оплаты.

По курсу 8 в 08г. стало хреновато, т.к перешли оплаты только в грн. без привязок к курсу и сумма аренды уменьшилась на 40%, а оплата банку строго в дол. по курсу на момент оплаты.

в 14г. курс 12 - перестал платить. В 15г. начал судиться с банком. В 18г. с банком пришли к мировому соглашению. Банк списывает пени, штрафы, а я 20% от долга вношу налом в течении месяца и расходимся. Арендаторы платили все эти три года, я накапливал, ничего не платил банку и далее этой суммой рассчитался с банком.

Поэтому плоха ипотека или хороша у каждого по разному ситуации, а тем более на 20лет, когда в стране постоянные кризисы. Но на кризисах многие не плохо поднимаются с нуля.