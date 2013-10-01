Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Faceless написав:Не віриться, що "не готові" щодо кремації. В Україні їх лічені одиниці, якщо точніше, знаю тільки в Києві, і знаю, що туди возять з інших областей, але черга просто капець, нажаль минулого року довелося цікавитися. Так на цьому фоні крематорії - дуже, як на мене, затребуваний сервіс, особливо в великих містах. Щоправда, думаю є ще великі бюрократичні перепони
Будьте чуть внимательней. Я писал, что считал и опрашивал в 2014, т.е. 8 лет назад. Да и инвестиции нужны довольно большие, сам не потяну. Ну да, если поставить простую печку в складском помещении где-то в промышленном районе города - то оно дешевле, но мой проект подразумевал большой, красивый парк с разными склепами, в которых ячейки для урн с пеплом. Т.е. целый комплекс от сжигания, до последующего хранения. Там же храм на территории. Да и сейчас скорее всего ценник будет выше, ибо рынок земли поменялся.
Кому интересно и есть деньги - можете заняться, только учтите, что можете попасть в немилость старым добрым похоронкам и памятничнекам...