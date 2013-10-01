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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:00

  Faceless написав:Не віриться, що "не готові" щодо кремації. В Україні їх лічені одиниці, якщо точніше, знаю тільки в Києві, і знаю, що туди возять з інших областей, але черга просто капець, нажаль минулого року довелося цікавитися. Так на цьому фоні крематорії - дуже, як на мене, затребуваний сервіс, особливо в великих містах. Щоправда, думаю є ще великі бюрократичні перепони

Будьте чуть внимательней. Я писал, что считал и опрашивал в 2014, т.е. 8 лет назад. Да и инвестиции нужны довольно большие, сам не потяну. Ну да, если поставить простую печку в складском помещении где-то в промышленном районе города - то оно дешевле, но мой проект подразумевал большой, красивый парк с разными склепами, в которых ячейки для урн с пеплом. Т.е. целый комплекс от сжигания, до последующего хранения. Там же храм на территории. Да и сейчас скорее всего ценник будет выше, ибо рынок земли поменялся.
Кому интересно и есть деньги - можете заняться, только учтите, что можете попасть в немилость старым добрым похоронкам и памятничнекам... :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 13:31

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Успіх написав:А ідейка наступна - так як ціни на нерухомість котяться вниз і, швидше за все, і після війни/нашої перемоги - ще просядуть(хоч "доступна іпотека" під 3% може розвернути падіння) - купити вбитий в хлам особнячок в межах міста (хоч в менш/більш в нормальній локації, а не в #дупісвіту) - за недорого (в моєму розумінні це +/-50К$ в місті Лева)

Я не настолько уверен в катастрофическом проседании цен. Разрушено достаточно много жилья и инфраструктуры, чтобы возник серьезный дефицит.
  Успіх написав:зробити надбудову поверх вверх і цоколь вниз

Шутку оценил :)
  Успіх написав:зробити з нього "дохідний будинок")) на 3-4сім'ї. І заселяти туди сім'ї з дітьми і тваринками (яких, переважно всюди відфутболюють)

Сама идея доходного дома хороша, я только не понимаю, зачем Вы взяли его в кавычки. Рынок арендного жилья должен стать цивилизованным и дойти до такой формы.
А вот планируемая реализация не выдерживает никакой критики. Людей, с которых можно #рубатибаблонєпадєцкі! не отфутболивают. У Вас опять очень странный выбор целевой аудитории, с которой нечего взять.
Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получится. Превратить убитый особняк в таунхауз будет дороже, чем построить с нуля. Даже без добавления цоколя :)
Доходный дом (комфортный) на 3-4 семьи может некоторое время приносить доход, пока Вы будете в статусе пионера, но по мере развития этого вида бизнеса Вас сильно задавят конкуренты с многоквартирниками.

Мне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:08

Re: Шукаємо майбутній бізнес Успіха))

  Сибарит написав:Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получится
Мне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть.

Та от я сам вже інколи почав це помічати)) - а тут ще й Ви, отак взяли, і винесли проблему на поверхню!))👍
Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:
а) коштів на відкриття бізнесу обмаль
б) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий)))
А, враховуючи а) і б) - залазити у великі кредити, щоб почати щось "крутіше/нормальне" - не комільфо :roll:

От і в тому то й суть цієї тематичної гілочки)) - як, при мінімальних інвестиціях - створити "нормальний бізнес"?
Тобто - я не хочу чогось масштабного, накшталт, там відкриття якоїсь фабрики/заводу, того ж крематорію)) чи крутого ресторану/готелю/сітки магазинів)) і т.п.
Це має бути щось простіше, але прибуткове!
Не захмарно-прибуткове, а просто - прибуткове!
У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) )
А щось "простіше" - це в моєму розумінні якась маленька кафешка/перукарня (але мене тут злить сам факт попрошайок з санепідемки, ну і там далі по списку пожежники і т.п :mrgreen: ), якийсь магазинчик непродовольчих товарів)) - але ми тут вже, наче, це все "повикреслювали"))
От тому, ще "по старінке" дивлюсь в напрямку нерухомості/здачі її в оренду))

Але так би хотілось обговорити/посмакувати цілу низку різних тем/ідей! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:30

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:
https://s1.ua/ua/obolon?gclid=CjwKCAjw4 ... REQAvD_BwE
Faceless
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