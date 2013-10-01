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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:00
Faceless написав:
Не віриться, що "не готові" щодо кремації. В Україні їх лічені одиниці, якщо точніше, знаю тільки в Києві, і знаю, що туди возять з інших областей, але черга просто капець, нажаль минулого року довелося цікавитися. Так на цьому фоні крематорії - дуже, як на мене, затребуваний сервіс, особливо в великих містах. Щоправда, думаю є ще великі бюрократичні перепони
Будьте чуть внимательней. Я писал, что считал и опрашивал в 2014, т.е. 8 лет назад. Да и инвестиции нужны довольно большие, сам не потяну. Ну да, если поставить простую печку в складском помещении где-то в промышленном районе города - то оно дешевле, но мой проект подразумевал большой, красивый парк с разными склепами, в которых ячейки для урн с пеплом. Т.е. целый комплекс от сжигания, до последующего хранения. Там же храм на территории. Да и сейчас скорее всего ценник будет выше, ибо рынок земли поменялся.
Кому интересно и есть деньги - можете заняться, только учтите, что можете попасть в немилость старым добрым похоронкам и памятничнекам...
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:31
Успіх написав:
А ідейка наступна - так як ціни на нерухомість котяться вниз і, швидше за все, і після війни/нашої перемоги - ще просядуть(хоч "доступна іпотека" під 3% може розвернути падіння) - купити вбитий в хлам особнячок в межах міста (хоч в менш/більш в нормальній локації, а не в #дупісвіту) - за недорого (в моєму розумінні це +/-50К$ в місті Лева)
Я не настолько уверен в катастрофическом проседании цен. Разрушено достаточно много жилья и инфраструктуры, чтобы возник серьезный дефицит.
Успіх написав:
зробити надбудову поверх вверх і цоколь вниз
Шутку оценил
Успіх написав:
зробити з нього "дохідний будинок")) на 3-4сім'ї. І заселяти туди сім'ї з дітьми і тваринками (яких, переважно всюди відфутболюють)
Сама идея доходного дома хороша, я только не понимаю, зачем Вы взяли его в кавычки. Рынок арендного жилья должен стать цивилизованным и дойти до такой формы.
А вот планируемая реализация не выдерживает никакой критики. Людей, с которых можно #рубатибаблонєпадєцкі! не отфутболивают. У Вас опять очень странный выбор целевой аудитории, с которой нечего взять.
Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получится. Превратить убитый особняк в таунхауз будет дороже, чем построить с нуля. Даже без добавления цоколя
Доходный дом (комфортный) на 3-4 семьи может некоторое время приносить доход, пока Вы будете в статусе пионера, но по мере развития этого вида бизнеса Вас сильно задавят конкуренты с многоквартирниками.
Мне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть.
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Сибарит
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:08
Сибарит написав:
Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получится
Мне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть.
Та от я сам вже інколи почав це помічати)) - а тут ще й Ви, отак взяли, і винесли проблему на поверхню!))👍
Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:
а) коштів на відкриття бізнесу обмаль
б) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий)))
А, враховуючи а) і б) - залазити у великі кредити, щоб почати щось "крутіше/нормальне" - не комільфо
От і в тому то й суть цієї тематичної гілочки)) - як, при мінімальних інвестиціях - створити "нормальний бізнес"?
Тобто - я не хочу чогось масштабного, накшталт, там відкриття якоїсь фабрики/заводу, того ж крематорію)) чи крутого ресторану/готелю/сітки магазинів)) і т.п.
Це має бути щось простіше, але прибуткове!
Не захмарно-прибуткове, а просто - прибуткове!
У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) )
А щось "простіше" - це в моєму розумінні якась маленька кафешка/перукарня (але мене тут злить сам факт попрошайок з санепідемки, ну і там далі по списку пожежники і т.п
), якийсь магазинчик непродовольчих товарів)) - але ми тут вже, наче, це все "повикреслювали"))
От тому, ще "по старінке" дивлюсь в напрямку нерухомості/здачі її в оренду))
Але так би хотілось обговорити/посмакувати цілу низку різних тем/ідей!
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:30
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Faceless
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:35
Faceless написав:
А ви мабуть вважаєте що нормально бути безпомічним без готових бібліотек і стековерфлоу?
Для того чтобы пользоваться калькулятором, нужно уметь считать в столбик?
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Ромасик
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:39
Успіх написав:
Але ж має запрацювати "доступна іпотека" під 3%👍😁 - для вчителів/медиків/військових.... а потім і для всіх...
А я - військовий!
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
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Ромасик
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:55
Ромасик написав: Faceless написав:
А ви мабуть вважаєте що нормально бути безпомічним без готових бібліотек і стековерфлоу?
Для того чтобы пользоваться калькулятором, нужно уметь считать в столбик?
Потрібно вміти рахувати в стовпчик, щоб не бути рабом калькулятора. Треба просто не забувати, що калькулятор це інструмент для пришвидшення роботи, а не для заміни мозку, інакше це призведе до деградації
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:08
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:13
Ромасик написав:
Для того чтобы пользоваться калькулятором, нужно уметь считать в столбик?
Судя по тому, как много людей в шоке, когда им показывали, что "2 + 2 * 2" в "стандартном" и "научном" режимах одного и того же калькулятора Windows даёт разные результаты и не могут объяснить почему, для того, чтобы пользоваться калькулятором действительно достаточно уметь только нажимать на кнопки.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:16
Успіх написав:
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Я посилання навів як приклад, що з себе уявляє прибутковий будинок, що це не покинута халупа з наколхоженим поверхом і переведеним у житлове підвалом.
Не дадуть вам іпотеку на два смарти в першу чергу тому, що ніхто на одну сім'ю два пільгових кредити не дасть, ще й тому, що на вас і так є нерухомість, і без різниці, як ви захочете то оформлювати, на себе чи дружину. Щодо доходів і оцінки кредитоспроможнлсті я й так вже писав.
Взагалі, пільгова іпотека в принципі не має бути для купівлі інвестиційного житла, якщо вам не зрозуміло, що таке пільгова іпотека, то поясню - це все населення податками скидується, щоб ви могли придбати житло. Громадянину, що має якесь достоїнство, використовувати це для придбання квартир під оренду, мало б бути просто неприйнятно
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Faceless
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