Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 14:08

Сибарит написав: Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получится

Мне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть. Начинать бизнес с покупки дерьма тоже не стоит. Он такой и получитсяМне кажется, что Вы копаете не в том направлении. Вы ищете, как заработать на людях, у которых нет денег. Перспективнее искать, что можно предложить людям, у которых деньги есть.

Та от я сам вже інколи почав це помічати)) - а тут ще й Ви, отак взяли, і винесли проблему на поверхню!))👍Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:а) коштів на відкриття бізнесу обмальб) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий)))А, враховуючи а) і б) - залазити у великі кредити, щоб почати щось "крутіше/нормальне" - не комільфоОт іТобто - я не хочу чогось масштабного, накшталт, там відкриття якоїсь фабрики/заводу, того ж крематорію)) чи крутого ресторану/готелю/сітки магазинів)) і т.п.Це має бути щось простіше, але прибуткове!Не захмарно-прибуткове, а просто - прибуткове!У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) )А щось "простіше" - це в моєму розумінні якась маленька кафешка/перукарня (але мене тут злить сам факт попрошайок з санепідемки, ну і там далі по списку пожежники і т.п), якийсь магазинчик непродовольчих товарів)) - але ми тут вже, наче, це все "повикреслювали"))От тому, ще "по старінке" дивлюсь в напрямку нерухомості/здачі її в оренду))Але так би хотілось обговорити/посмакувати цілу низку різних тем/ідей!