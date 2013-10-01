Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 15:31

Успіх написав: Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:

а) коштів на відкриття бізнесу обмаль

б) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий))) Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:а) коштів на відкриття бізнесу обмальб) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий)))

Успіх написав: У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) ) У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) )

Успіх написав: Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку! Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!

Faceless написав: Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок: Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:

Это все хорошо, но идея с убитым в хлам особняком - совсем не дешевое начало бизнеса.Начнем с того, что покупать его придется за свои, поскольку убитая недвижимость слишком неликвидна для роли залога. Кредит под нее никто не даст.Перестроить этот особняк так, чтобы можно было сдавать по частям будет стоить не меньше, чем его покупка, если она в принципе окажется возможной. Вы же не собираетесь заселить 4 семьи в дом с 3 сортирами, общим входом и общей кухней?К тому же в процессе перестройки с регулирующими органами придется общаться столько, что Вы начнете тосковать по санэпидемке.Построить таунхауз с нуля будет проще и дешевле.Кажется, Вы хотите стать наемным работникомЭто все про него.А поменять КВЭД и сдавать недвигу как ФОП слабо? Только нелегальщина, только хардкор?Гении маркетинга!"В самом сердце Оболони" - это шедевр!