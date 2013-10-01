Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Это все хорошо, но идея с убитым в хлам особняком - совсем не дешевое начало бизнеса.
Начнем с того, что покупать его придется за свои, поскольку убитая недвижимость слишком неликвидна для роли залога. Кредит под нее никто не даст.
Перестроить этот особняк так, чтобы можно было сдавать по частям будет стоить не меньше, чем его покупка, если она в принципе окажется возможной. Вы же не собираетесь заселить 4 семьи в дом с 3 сортирами, общим входом и общей кухней?
К тому же в процессе перестройки с регулирующими органами придется общаться столько, что Вы начнете тосковать по санэпидемке.
Построить таунхауз с нуля будет проще и дешевле.
Кажется, Вы хотите стать наемным работником Это все про него.
А поменять КВЭД и сдавать недвигу как ФОП слабо? Только нелегальщина, только хардкор?
Гении маркетинга!
"В самом сердце Оболони" - это шедевр!