Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 15:16

Успіх написав: Faceless написав: Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:

https://s1.ua/ua/obolon?gclid=CjwKCAjw4 ... REQAvD_BwE Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!

Тому, вибачайте...))

Ромасик написав: Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк... Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...

Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами )

Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.

Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб



От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.

Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!



Ну, то як вам таке, Ілон Маск? Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!Тому, вибачайте...))Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерамиАле, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хлібОт тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!Ну, то як вам таке, Ілон Маск?

Я посилання навів як приклад, що з себе уявляє прибутковий будинок, що це не покинута халупа з наколхоженим поверхом і переведеним у житлове підвалом.Не дадуть вам іпотеку на два смарти в першу чергу тому, що ніхто на одну сім'ю два пільгових кредити не дасть, ще й тому, що на вас і так є нерухомість, і без різниці, як ви захочете то оформлювати, на себе чи дружину. Щодо доходів і оцінки кредитоспроможнлсті я й так вже писав.Взагалі, пільгова іпотека в принципі не має бути для купівлі інвестиційного житла, якщо вам не зрозуміло, що таке пільгова іпотека, то поясню - це все населення податками скидується, щоб ви могли придбати житло. Громадянину, що має якесь достоїнство, використовувати це для придбання квартир під оренду, мало б бути просто неприйнятно