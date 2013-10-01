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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:08
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:13
Ромасик написав:
Для того чтобы пользоваться калькулятором, нужно уметь считать в столбик?
Судя по тому, как много людей в шоке, когда им показывали, что "2 + 2 * 2" в "стандартном" и "научном" режимах одного и того же калькулятора Windows даёт разные результаты и не могут объяснить почему, для того, чтобы пользоваться калькулятором действительно достаточно уметь только нажимать на кнопки.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:16
Успіх написав:
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Я посилання навів як приклад, що з себе уявляє прибутковий будинок, що це не покинута халупа з наколхоженим поверхом і переведеним у житлове підвалом.
Не дадуть вам іпотеку на два смарти в першу чергу тому, що ніхто на одну сім'ю два пільгових кредити не дасть, ще й тому, що на вас і так є нерухомість, і без різниці, як ви захочете то оформлювати, на себе чи дружину. Щодо доходів і оцінки кредитоспроможнлсті я й так вже писав.
Взагалі, пільгова іпотека в принципі не має бути для купівлі інвестиційного житла, якщо вам не зрозуміло, що таке пільгова іпотека, то поясню - це все населення податками скидується, щоб ви могли придбати житло. Громадянину, що має якесь достоїнство, використовувати це для придбання квартир під оренду, мало б бути просто неприйнятно
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:31
Успіх написав:
Просто "покупка дєрма", вона якби сама собою підводить до того, що:
а) коштів на відкриття бізнесу обмаль
б) "дешевий" бізнес легше почати, ніж дорогий)))
Это все хорошо, но идея с убитым в хлам особняком - совсем не дешевое начало бизнеса.
Начнем с того, что покупать его придется за свои, поскольку убитая недвижимость слишком неликвидна для роли залога. Кредит под нее никто не даст.
Перестроить этот особняк так, чтобы можно было сдавать по частям будет стоить не меньше, чем его покупка, если она в принципе окажется возможной. Вы же не собираетесь заселить 4 семьи в дом с 3 сортирами, общим входом и общей кухней?
К тому же в процессе перестройки с регулирующими органами придется общаться столько, что Вы начнете тосковать по санэпидемке.
Построить таунхауз с нуля будет проще и дешевле.
Успіх написав:
У моєму розумінні це - "ненапряжно працювати 5днів/тиждень і отримувати 1К$"(ну нехай мінімум 700дол/міс - але з таким графіком, як я написав)) )
Кажется, Вы хотите стать наемным работником
Это все про него.
Успіх написав:
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
А поменять КВЭД и сдавать недвигу как ФОП слабо? Только нелегальщина, только хардкор?
Faceless написав:
Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:
Гении маркетинга!
"В самом сердце Оболони" - это шедевр!
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:34
Сибарит написав:Гении маркетинга!
"В самом сердце Оболони" - это шедевр!
Забудовники таке вміють. В них і Виноградар на Подолі. І околиці Видубичів - Печерськ
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:52
Сибарит написав:
Кажется, Вы хотите стать наемным работником Это все про него.
Ні, просто хочу "маленьке, але своє!"))
Не високий прибуток, але бути незалежним)))
Сибарит написав:
А поменять КВЭД и сдавать недвигу как ФОП слабо? Только нелегальщина, только хардкор?
Чого - теж нормальний варіант!
Але он вже Фейслес кулаком махає, що це "неприпустимо", що... - а давате я на свій лад скажу його слова?
Що... що "неприпустимо - майже рік/чи більше року(тут ніхто не знає точно, скільки триватиме війна) воювати на фронті/перебувати весь час в стресі/а інколи - то й під дуже близькими приходами і все таке інше... але... але не личить вїнам, які реально ризикують своїм життям/здоров'ям надавати доступну іпотеку, так як у них вже є "зайве" житло і пох, що вони заробили на нього самостійно(а не держава дала), і пох - що того воїна сім'я тулиться в чотирьох в "однушці", переробленій на "двуху", яка відчувається, як "трьоха"!"
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:49
Успіх написав:
Що... що "неприпустимо - майже рік/чи більше року(тут ніхто не знає точно, скільки триватиме війна) воювати на фронті/перебувати весь час в стресі/а інколи - то й під дуже близькими приходами і все таке інше... але... але не личить вїнам, які реально ризикують своїм життям/здоров'ям надавати доступну іпотеку, так як у них вже є "зайве" житло і пох, що вони заробили на нього самостійно(а не держава дала), і пох - що того воїна сім'я тулиться в чотирьох в "однушці", переробленій на "двуху", яка відчувається, як "трьоха"!"
Саме так. Заслуги воїнів ЗСУ окремо, а ваші "квартирки під оренду" - окремо. На свій "маленький прибуток" і незалежність заробляйте будь ласка не за рахунок платників податків
П.С. Я б може нічого не сказав якби ви хотіли взяти якусь трикімнатну для своєї великої сім'ї, але ж ви прямо написали що ви пільговий кредит хочете використати для купівлі квартир під оренду, ще й двічі
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:05
Faceless написав:
Заслуги воїнів ЗСУ окремо, а ваші "квартирки під оренду" - окремо. На свій "маленький прибуток" і незалежність заробляйте будь ласка не за рахунок платників податків
Вибачте, так наче все по-чесному:
- платники податків сплачують податки і солодко сплять вдома/в теплому ліжку з дружиною/чоловіком...
- а Успіхи?(думаю не варто продовжувати)
Faceless написав:
Я б може нічого не сказав якби ви хотіли взяти якусь трикімнатну для своєї великої сім'ї, але ж ви прямо написали що ви пільговий кредит хочете використати для купівлі квартир під оренду, ще й двічі
Так, а для кого/для чого все це я хочу робити?
Щоб НОРМАЛЬНО забезпечити свою сім'ю в майбутньому!
Кому, як не дітям перейдуть мої квартири!
Нах зараз та трикімнатна, якщо роки тільки блиснуть і не встигну отямитись, як то один, то другий синочок піде у доросле самостійне життя!(отут, якраз дуууууже стануть в нагоді оці смарт-квартири!)
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:38
Успіх написав: Faceless написав:
Заслуги воїнів ЗСУ окремо, а ваші "квартирки під оренду" - окремо. На свій "маленький прибуток" і незалежність заробляйте будь ласка не за рахунок платників податків
Вибачте, так наче все по-чесному:
- платники податків сплачують податки і солодко сплять вдома/в теплому ліжку з дружиною/чоловіком...
- а Успіхи?(думаю не варто продовжувати)
Faceless написав:
Я б може нічого не сказав якби ви хотіли взяти якусь трикімнатну для своєї великої сім'ї, але ж ви прямо написали що ви пільговий кредит хочете використати для купівлі квартир під оренду, ще й двічі
Так, а для кого/для чого все це я хочу робити?
Щоб НОРМАЛЬНО забезпечити свою сім'ю в майбутньому!
Кому, як не дітям перейдуть мої квартири!
Нах зараз та трикімнатна, якщо роки тільки блиснуть і не встигну отямитись, як то один, то другий синочок піде у доросле самостійне життя!(отут, якраз дуууууже стануть в нагоді оці смарт-квартири!)
Платники податків це всі, включаючи ваших побратимів на фронті
Такі проєкти робляться для вирішення житлової проблеми, а не для забезпечення когось пасивним доходом. Чи ви вже одразу виставте повний перелік, чим "жалюгідні цивільні" вам зобов'язані до гроба, пожиттєве утримання вашої сім'ї і дітей мабуть? Ну щоб одразу визначитися
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:12
Успіх написав:
неприпустимо - майже рік/чи більше року(тут ніхто не знає точно, скільки триватиме війна) воювати на фронті/перебувати весь час в стресі/а інколи - то й під дуже близькими приходами і все таке інше... але... але не личить вїнам, які реально ризикують своїм життям/здоров'ям надавати доступну іпотеку, так як у них вже є "зайве" житло і пох, що вони заробили на нього самостійно(а не держава дала), і пох - що того воїна сім'я тулиться в чотирьох в "однушці", переробленій на "двуху", яка відчувається, як "трьоха"!"
Вибачте, але неприпустимо так казати. Ви частина народу України а не заробітчани.
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