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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:34

За крок до перевороту думок©

Вибачте...
Щось знову тема не в ту колію пішла...

Може це так на мене діє війна/фронт/постійні тутешні стреси/постійна напруга/тривалість війни...

Вибачте...

п.с.
От тільки ще панове, малесеньке питаннячко - ви ж не проти?

Чому я тут, а ви - там?

Чому я тут - я знаю!
А от чому ви "там" - я НЕ знаю?

Багато маєте аргументів?
Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 28 вер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:45

  Успіх написав:
  Faceless написав:Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:
https://s1.ua/ua/obolon?gclid=CjwKCAjw4 ... REQAvD_BwE

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів! ;)
Тому, вибачайте...))
  Ромасик написав:Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...

Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами ;) )
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍 :lol:

От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку! :lol:

Ну, то як вам таке, Ілон Маск? :mrgreen:

Я не бачив, що писав Феслес, але думаю близько до правди. Ваші уявлення про доступну іпотеку і те, що ви дізнаєтеся під час підготовки, будуть сильно відрізнятися.
Я коли намагався взяти 7%, то був натяк, що платоспроможність рахують за ринковою ставкою (а це зразу перекреслює пл.спроможність в 2 рази). Крім того замість обіцяних 15% першого внеску, чомусь виходило 30-40%. Різниця між оціночною вартістю і забаганками продавця теж входить в ваш перший внесок.
Крім того, попередня програма мала обмеження в 50 кв.м і 2,5 млн грн. Не кажучи вже про відсутність іншого житла.
А з вами ще цікаво, як рахуватимуть доходи. Так то беруть за останні 6 міс і 100к це звісно добре, але... Щось мені не віриться, що все так просто.

А скільки ж там ваш фоп показував доходу? Там навіть при заявлених вами 20к в місяць нічого не світить. А ви ж напевне податківцям аж 800 грн доходу показували?
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 вер, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:59

  Faceless написав:Такі проєкти робляться для вирішення житлової проблеми, а не для забезпечення когось пасивним доходом.

З одного боку - соціальний проект, з іншого - очевидний бонус до зарплати/забезпечення певним категоріям. Чим бонус відрізняється від грошей - що його важче монетизувати. А тому в сукупності для держави буде менше витрат, ніж платити грошима.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:12

  Успіх написав:Чому я тут, а ви - там?

Чому я тут - я знаю!
А от чому ви "там" - я НЕ знаю?

Багато маєте аргументів?
Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?

Не будемо вас демотивовувати...
Ромасик
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  #<1 ... 18192021
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