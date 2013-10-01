|
|
|
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:34
Вибачте...
Щось знову тема не в ту колію пішла...
Може це так на мене діє війна/фронт/постійні тутешні стреси/постійна напруга/тривалість війни...
Вибачте...
п.с.
От тільки ще панове, малесеньке питаннячко - ви ж не проти?
Чому я тут, а ви - там?
Чому я тут - я знаю!
А от чому ви "там" - я НЕ знаю?
Багато маєте аргументів?
Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 28 вер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4011
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:45
Успіх написав:
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Я не бачив, що писав Феслес, але думаю близько до правди. Ваші уявлення про доступну іпотеку і те, що ви дізнаєтеся під час підготовки, будуть сильно відрізнятися.
Я коли намагався взяти 7%, то був натяк, що платоспроможність рахують за ринковою ставкою (а це зразу перекреслює пл.спроможність в 2 рази). Крім того замість обіцяних 15% першого внеску, чомусь виходило 30-40%. Різниця між оціночною вартістю і забаганками продавця теж входить в ваш перший внесок.
Крім того, попередня програма мала обмеження в 50 кв.м і 2,5 млн грн. Не кажучи вже про відсутність іншого житла.
А з вами ще цікаво, як рахуватимуть доходи. Так то беруть за останні 6 міс і 100к це звісно добре, але... Щось мені не віриться, що все так просто.
А скільки ж там ваш фоп показував доходу? Там навіть при заявлених вами 20к в місяць нічого не світить. А ви ж напевне податківцям аж 800 грн доходу показували?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 28 вер, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5059
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1261 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:59
Faceless написав:
Такі проєкти робляться для вирішення житлової проблеми, а не для забезпечення когось пасивним доходом.
З одного боку - соціальний проект, з іншого - очевидний бонус до зарплати/забезпечення певним категоріям. Чим бонус відрізняється від грошей - що його важче монетизувати. А тому в сукупності для держави буде менше витрат, ніж платити грошима.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5059
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1261 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:12
Успіх написав:
Чому я тут, а ви - там?
Чому я тут - я знаю!
А от чому ви "там" - я НЕ знаю?
Багато маєте аргументів?
Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?
Не будемо вас демотивовувати...
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5059
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1261 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1733
|
|
|0
|4058
|
Вів 01 жов, 2013 07:17
s-a-m-7-7-7
|