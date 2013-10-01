Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 28 вер, 2022 20:45

Успіх написав: Faceless написав: Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:

https://s1.ua/ua/obolon?gclid=CjwKCAjw4 ... REQAvD_BwE Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!

Тому, вибачайте...))

Ромасик написав: Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк... Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...

Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами )

Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.

Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍



От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.

Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!



Ну, то як вам таке, Ілон Маск? Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!Тому, вибачайте...))Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерамиАле, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!Ну, то як вам таке, Ілон Маск?

Я не бачив, що писав Феслес, але думаю близько до правди. Ваші уявлення про доступну іпотеку і те, що ви дізнаєтеся під час підготовки, будуть сильно відрізнятися.Я коли намагався взяти 7%, то був натяк, що платоспроможність рахують за ринковою ставкою (а це зразу перекреслює пл.спроможність в 2 рази). Крім того замість обіцяних 15% першого внеску, чомусь виходило 30-40%. Різниця між оціночною вартістю і забаганками продавця теж входить в ваш перший внесок.Крім того, попередня програма мала обмеження в 50 кв.м і 2,5 млн грн. Не кажучи вже про відсутність іншого житла.А з вами ще цікаво, як рахуватимуть доходи. Так то беруть за останні 6 міс і 100к це звісно добре, але... Щось мені не віриться, що все так просто.А скільки ж там ваш фоп показував доходу? Там навіть при заявлених вами 20к в місяць нічого не світить. А ви ж напевне податківцям аж 800 грн доходу показували?