Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів! Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами ) Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%. Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж. Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Я не бачив, що писав Феслес, але думаю близько до правди. Ваші уявлення про доступну іпотеку і те, що ви дізнаєтеся під час підготовки, будуть сильно відрізнятися. Я коли намагався взяти 7%, то був натяк, що платоспроможність рахують за ринковою ставкою (а це зразу перекреслює пл.спроможність в 2 рази). Крім того замість обіцяних 15% першого внеску, чомусь виходило 30-40%. Різниця між оціночною вартістю і забаганками продавця теж входить в ваш перший внесок. Крім того, попередня програма мала обмеження в 50 кв.м і 2,5 млн грн. Не кажучи вже про відсутність іншого житла. А з вами ще цікаво, як рахуватимуть доходи. Так то беруть за останні 6 міс і 100к це звісно добре, але... Щось мені не віриться, що все так просто.
А скільки ж там ваш фоп показував доходу? Там навіть при заявлених вами 20к в місяць нічого не світить. А ви ж напевне податківцям аж 800 грн доходу показували?
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 вер, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Такі проєкти робляться для вирішення житлової проблеми, а не для забезпечення когось пасивним доходом.
З одного боку - соціальний проект, з іншого - очевидний бонус до зарплати/забезпечення певним категоріям. Чим бонус відрізняється від грошей - що його важче монетизувати. А тому в сукупності для держави буде менше витрат, ніж платити грошима.
6) позичальник та члени його сім’ї можуть отримати державну підтримку тільки за одним іпотечним кредитом відповідно до цього Порядку
Тобто, як я й казав, на два смарти таки не вийде, навіть якщо один буде оформлений на дружину
Також:
3) мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур уповноваженого банку. Розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному періоді та регіоні, де розташований предмет іпотеки, розрахованого згідно з офіційними даними Держстату
На всяк випадок варто перевірити, що в вас виходить з доходом від ФОП + виплати як військовому + доходи дружини. Як на мене це обмеження може багатьом попсувати нерви, бо позичальник опиняється прям в лещатах: з низьким доходом не видасть банк, з високим - не дадуть брати участь у програмі
Faceless написав:Як на мене це обмеження може багатьом попсувати нерви, бо позичальник опиняється прям в лещатах: з низьким доходом не видасть банк, з високим - не дадуть брати участь у програмі
Здесь на усмотрение банка будет. У меня было такое ранее. В одном банке посмотрели, что есть дополнит. залоговое, которое превышает в 2 раза сумму ипотеки и отказали. В др. банке показал залог минимальный - дали без проблем. С машиной то же в прошлом году. Показал доход 20 тыс.грн. неофиц. работаю, имущества недвижимого нет, справку о доходах не требовали - дали под 001% на 2 года с первым взносом 20%. А вот др. банки вообще не рассматривали заяву без справки о доходах, даже с первым взносом 50%. Говорили постанова НБУ - НЕЗЯ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 29 вер, 2022 11:13, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Як на мене це обмеження може багатьом попсувати нерви, бо позичальник опиняється прям в лещатах: з низьким доходом не видасть банк, з високим - не дадуть брати участь у програмі
Здесь на усмотрение банка будет. У меня было такое ранее. В одном банке посмотрели, что есть дополнит. залоговое, которое превышает в 2 раза сумму ипотеки и отказали. В др. банке показал залог минимальный - дали без проблем.
Я дав посилання на закони. Багато додаткової нерухомості у власності - не дадуть на пільговий кредит. Оформити як додаткову заставу квартиру, де живуть малі діти не вийде.
Faceless написав:Багато додаткової нерухомості у власності - не дадуть на пільговий кредит.
О, давайте розглянемо конкретно мій випадок)) Є сім'я з 4-х(я, дружина і 2 дітей) Нерухомість 53м2 і ще добудовується 27м2 То це на 4-х хіба багато, якщо поділити площу на всіх? Скільки по закону зараз на одного м2 "дозволяється"?))
Faceless написав:Багато додаткової нерухомості у власності - не дадуть на пільговий кредит.
О, давайте розглянемо конкретно мій випадок)) Є сім'я з 4-х(я, дружина і 2 дітей) Нерухомість 53м2 і ще добудовується 27м2 То це на 4-х хіба багато, якщо поділити площу на всіх? Скільки по закону зараз на одного м2 "дозволяється"?))
Та ні, читайте уважніше, я не про те. По умовах житла у власності ніби все норм. Перше: ви ж хотіли ДВА смарти. Я вам написав, що це прямо заборонено, тільки 1 об'єкт на умовах компенсації відсотків на всю сім'ю
Друге: тут я просто звертаю вашу увагу, бо то вже вам рахувати: сукупний чистий (для спрощеної системи, нагадаю, як чистий розглядають весь ваш оборот) середній дохід всієї сім'ї за останні півроку має бути до 10 середніх ЗП по регіону. Я підозрюю, що наразі у вас вийде цифра вище.
Faceless написав:Багато додаткової нерухомості у власності - не дадуть на пільговий кредит.
О, давайте розглянемо конкретно мій випадок)) Є сім'я з 4-х(я, дружина і 2 дітей) Нерухомість 53м2 і ще добудовується 27м2 То це на 4-х хіба багато, якщо поділити площу на всіх? Скільки по закону зараз на одного м2 "дозволяється"?))
Я уверен банк будет рассматривать вашу заяву, но начнёт мурыжить типа давайте дополнительно застрахуем или готовы дать но, плюс 2%, или дополнит. дайте залог. Они будут щипать Вас и проверять Вашу реакцию. Одно только советую - не при каких условиях в залог не давайте банку своё жильё, где живёте. Это для Вас потом выльется в КАТАСТРОФУ.
Игорь Алексеевич написав:Я уверен банк будет рассматривать вашу заяву, но начнёт мурыжить типа давайте дополнительно застрахуем или готовы дать но, плюс 2%, или дополнит. дайте залог. Они будут щипать Вас и проверять Вашу реакцию. Одно только советую - не при каких условиях в залог не давайте банку своё жильё, где живёте. Это для Вас потом выльется в КАТАСТРОФУ.
Не вводьте людину в оману. Він розглядає пільгове кредитування, там досить жорсткі умови прописані в постанові, ніяких "+2%" І це не базар, щоб "щупать і перевірять реакцію" Житло в якому живуть (зареєстровані) малі діти в принципі не візьмуть в заставу