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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:52
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Я уверен банк будет рассматривать вашу заяву, но начнёт мурыжить типа давайте дополнительно застрахуем или готовы дать но, плюс 2%, или дополнит. дайте залог. Они будут щипать Вас и проверять Вашу реакцию. Одно только советую - не при каких условиях в залог не давайте банку своё жильё, где живёте. Это для Вас потом выльется в КАТАСТРОФУ.
Не вводьте людину в оману. Він розглядає пільгове кредитування, там досить жорсткі умови прописані в постанові, ніяких "+2%"
І це не базар, щоб "щупать і перевірять реакцію"
Житло в якому живуть (зареєстровані) малі діти в принципі не візьмуть в заставу
Так не обяз. эти 2 или больше % дабавлять к программе. Их можно выделить отдельным договором. А на что??? У банков есть много всякого дерьма (страхования жизни всех членов семьи, обслуж. счёта и т.д), что бы навязать клиенту. Типа 2000грн. дополнительно ежем. это пустяк и мы тогда составляем гос. ипотеку.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:01
Игорь Алексеевич написав:
Так не обяз. эти 2 или больше % дабавлять к программе. Их можно выделить отдельным договором. А на что??? У банков есть много всякого дерьма (страхования жизни всех членов семьи и т.д), что бы навязать клиенту. Типа 2000грн. дополнительно ежем. это пустяк и мы тогда составляем гос. ипотеку.
Не несіть дурниці. Окремий договір може бути хіба доп угода, яка вносить зміни в основний договір. Але не "а ще 2% збоку". Щодо страхування і т. п. - все давно регулюється, і нічого вам "на всю сім1ю" не нав'яжуть. Мало того, на додаткові комісії й супутні витрати для пільгових програм в постанові є жорсткі ліміти.
Ви оперуєте досвідом іпотеки більше як 10-річної давнини. З тих пір багато чого змінилося: і валютну заборонили, і обмеження на дострокове погашення заборонили, і вимоги до вказання повної реальнох вартості з усіма супутніми витратами, включаючи страхування, і щодо "нав'язування" зайвих послуг, що в разі чого швидко лікується скаргою в НБУ.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:06
Щодо "прощупування реакції" - зараз навіть по іпотеці все спілкування може проходити дистанційно, і вперше побачитися з манагерами можна вже тільки на підписанні договору.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:12
Faceless написав:
Ви оперуєте досвідом іпотеки більше як 10-річної давнини
Я недавно до войны сталкнулся с госуд. программой теплые кредиты для ОСББ и программа от гос. энергоэф. Так в законе чётко написаны условия и даже в некоторых городах местная Власть погашала часть проц. по кредитам. Только на практике - денег нет, а хотите получить , то госуд. банк говорил - мы можем конечно быстрее вас продвинуть, но нужны дополн. гарантии или др. варианты..... а их уже было подготовлено их юристами более 10. Сроки идут деньги нужны для работ в доме не зимой а на весне, поэтому рассмотрели дополнит. условия банка. Плюс город обещал погашать, а потом еле через депутатов выпросили хоть часть погашения. Ответ Власти простой - принимали решение, думали подадут заявку не более 100 домов, а подали 300. Поэтому изменили схему и решили меньше, но всем.... Хотя некоторые получили 100% возмещение, т.к.....
Поэтому не всё, что рекламирует гос-во выполнимо на 100% другими по цепочке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 29 вер, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:18
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
Ви оперуєте досвідом іпотеки більше як 10-річної давнини
Я недавно до войны сталкнулся с госуд. программой теплые кредиты для ОСББ и программа от гос. энергоэф. Так в законе чётко написаны условия и даже в некоторых городах местная Власть погашала часть проц. по кредитам. Только на практике - денег нет, а хотите получить , то госуд. банк банк говорил - мы можем конечно быстрее вас продвинуть, но нужны дополн. гарантии или др. варианты..... а их уже было подготовлено их юристами более 10. Сроки идут деньги нужны для работ в доме не зимой а на весне, поэтому рассмотрели дополнит. условия банка. Плюс город обещал погашать, а потом еле через депутатов выпросили хоть часть погашения. Ответ Власти простой - принимали решение, думали подадут заявку не более 100 домов, а подали 300. Поэтому изменили схему и решили меньше, но всем.... Хотя некоторые получили 100% возмещение, т.к.....
Поэтому не всё, что рекламирует гос-во выполнимо на 100% другими по цепочке.
Іпотека тут ні до чого.
Те, що грошей на компенсацію може не бути - це називали в першу чергу як головний ризик, бо на відміну від теплих кредитів, це позика на багато-багато років.
Відповідь насправді проста - якщо "немає грошей" - то крапка і шукайте інші варіянти. А тим паче нема сенсу розраховувати на "пообіцяли"
Зараз анонсували типу до 1500 кредитів до кінця року.
Игорь Алексеевич написав:
Поэтому не всё, что рекламирует гос-во выполнимо
Тут це ще більш виразно видно. По умовах це має бути кредит за базовими умовами в 7%, які компенсуються до 3%. Уявлення не маю, який банк (навіть державний, вони все таки мають яку-неяку незалежність) видасть договір під 7% фіксованих, з поточною інфляцією і обліковою
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:34
Faceless написав:
Житло в якому живуть (зареєстровані) малі діти в принципі не візьмуть в заставу
это не совсем так
есть два вида залога
1 жилье которое уже куплено
2 жилье которое приобретается за счет оного кредита
прописать детей можно в любом жилье, это даже не право а обязанность родителей и никаким залогом или договором нельзя это запретить
из 2 жилья родителей выселяют вместе с детьми без никой "защиты детства"
а вот из 1 жилья действительно детей до совершеннолетия выселить нельзя
при этом не имеет значения когда дети были "прописаны", до или после передачи в залог
такшо банку безразлично есть дети на момент передачи жилья в залог или нет, потому что детей ВСЕГДА можно зарегистрировать по месту жительства одного из родителей, всегда!
остальное стереотипы и пережитки
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:44
nekefer написав:
есть два вида залога
1 жилье которое уже куплено
2 жилье которое приобретается за счет оного кредита
прописать детей можно в любом жилье, это даже не право а обязанность родителей и никаким залогом или договором нельзя это запретить
из 2 жилья родителей выселяют вместе с детьми без никой "защиты детства"
а вот из 1 жилья действительно детей до совершеннолетия выселить нельзя
По перше, тут йде мова про випадок 1 - типу надання як додаткова застава житла, де вже живе сім'я позичальника.
Щодо іншого:
nekefer написав:
такшо банку безразлично есть дети на момент передачи жилья в залог или нет, потому что детей ВСЕГДА можно зарегистрировать по месту жительства одного из родителей, всегда!
Наскільки їм це "безразлічно" краще почути в банку, бо щодо того, наскільки легко перереєструвати - в кінці минулого року внесли зміни в закон, що регулює реєстрацію (назву забув), і там з'явився цікавий пункт - заборона реєстрації в житлі, на якому є обтяження, зокрема іпотека. Як це виглядатиме у випадку реєстрації дітей - окреме питання, бо тут виходить протиріччя в законодавтстві, але думаю складнощі точно будуть. Дорослих наразі не можна зареєструвати в житлі, що в іпотеці.
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