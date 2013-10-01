Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Чет 29 вер, 2022 13:52

Я не хочу спорить, т.к про ипотеку в судах и договора с банками мне постоянно рассказывает мой адвокат и друг, который практически раз в неделю в судах с клиентами, кто её брал в 06-15 годах, как в дол, так уже и в грн. И одно говорит, договора сырые.

А 40% - клиента оборотные, но которыми он может в любой момент при любых обстоятельствах вытащить и погасить ипотеку. У меня такая ситуация с авто. Посчитал, что выгодней взять кредит, чем покупать за 100% за свой нал. Но могу, если что бысто вытащить и погасить 100%. В мае надо было оплачивать Каско, с банком подписал доп. условия - погашения без Каско до окончания войны. Они довольны и без Каско, что плачу, др. просто перестали платить. А банку нужны не авто и суды, а живые монеты.

Поэтому иногда кредиты выгодны даже имея 100% нала.