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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:15

  Успіх написав:
  Faceless написав:Перше: ви ж хотіли ДВА смарти. Я вам написав, що це прямо заборонено, тільки 1 об'єкт на умовах компенсації відсотків на всю сім'ю

Просто, я думав, що на мене 1 можна оформити, а на дружину - другий. А так, як ми у шлюбі, то...
То треба хіба розводитись))

І ще я от на який пункт там натрапив:
4) у власності кандидата та членів його сім’ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї

Тобто, якщо б я був сам, то мені б не світило, так як в мене 53м2 (про 27 покищо мовчу, так як незавершене, то може і не рахується, якщо б я брав іпотеку вже/на моменті?) - а так, я - одружений і ще + діти, то метраж ділиться на всіх?(хоч там ніхто не прописаний/навіть,я)) я - лише власник)

Так і є, завдяки тому, що у вас сім'я, ви можете розразовувати на більше.
2) позичальник та члени його сім’ї та/або кожен з них окремо не повинні мати у власності окремих об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки.

Як бачите, тут і той ваш смарт 27 м2 доведеться враховувати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:18

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас досконально ничего не может быть. Я знаю многих своих знакомым, которые судятся с банками по ипотеки с 2014года. Как у юристов банков, так у защиты есть много расхождений в законах.

Знову ж таки мова про угоди до 2008 року.
Мало того, є ще повно шахраїв, що "судяться" щоб взагалі не платити, що вишукують якісь лазівки або в договорах, або в процесах.

Про досконалість я не кажу, але цікавився питанням останні роки і маю більш свіжі дані

Да я не только про ипотеку имею ввиду. У нас такие законы во всём. И если надо потянуть время в судах, то это реально сделать минимум на 3 года. А ипотека, там до сих пор столько всего понаписывали, что можно судиться веками. Зайдите в ФБ на ветку кредиты в ипотеки и там столько всего, что даже юристы не могут понять как одно может противоречить др. Хотя для них это только в плюсе. У меня юрист на ипотеки в судах заработал на новое хорошее авто от клиентов. И ипотека не только валютная, но уже и более по новей от 2018г. в грн.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 29 вер, 2022 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:20

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Игорь Алексеевич написав:И если надо потянуть время в судах, то это реально сделать минимум на 3 года.

чим зокрема й користуються шахраї
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:31

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:И если надо потянуть время в судах, то это реально сделать минимум на 3 года.

чим зокрема й користуються шахраї

В том числе шахраї и в банке, совместно с забудовниками, которые доверчевостью клиентов вписываю доп. услуги или условия, которые могут меняться от фин. рынка в стране.
Или если гос. программа, то всё гладко??? Кстати уже были программы от гос-ва молодёжного кредитования и др. по льготным условиям и льготн. проц. ставкой.,
Поэтому вначале смотрим договор, который банки заранее не дают для ознакомления и потом обдумываем с юристами все ситуации в стране на будущее. Хотя в стране у нас постоянно кризисы и все их последствия может увидеть только бог.
Но а кто берёт любую ипотеку, то должен знать, что как минимум 40% должно лежать у клиента на подстраховке дома. Брать и за спиной голяк, то не рекомендую.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:38

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Игорь Алексеевич написав:В том числе шахраї и в банке, совместно с забудовниками, которые доверчевостью клиентов вписываю доп. услуги или условия, которые могут меняться от фин. рынка в стране.

Це не шахрайство. Є умови договорів, що прямо вказують на зміну ставки, наприклад, в залежності від UIRD. Щодо доп послуг я вам вже відповідав.
  Игорь Алексеевич написав:Поэтому вначале смотрим договор, который банки заранее не дают для ознакомления

Брехня, все вони дають
  Игорь Алексеевич написав:Но а кто берёт любую ипотеку, то должен знать, что как минимум 40% должно лежать у клиента на подстраховке дома. Брать и за спиной голяк, то не рекомендую.

Ще 40% оокремо від першого внеску? Тоді зникає сенс іпотеки як такої.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:52

Я не хочу спорить, т.к про ипотеку в судах и договора с банками мне постоянно рассказывает мой адвокат и друг, который практически раз в неделю в судах с клиентами, кто её брал в 06-15 годах, как в дол, так уже и в грн. И одно говорит, договора сырые.
А 40% - клиента оборотные, но которыми он может в любой момент при любых обстоятельствах вытащить и погасить ипотеку. У меня такая ситуация с авто. Посчитал, что выгодней взять кредит, чем покупать за 100% за свой нал. Но могу, если что бысто вытащить и погасить 100%. В мае надо было оплачивать Каско, с банком подписал доп. условия - погашения без Каско до окончания войны. Они довольны и без Каско, что плачу, др. просто перестали платить. А банку нужны не авто и суды, а живые монеты.
Поэтому иногда кредиты выгодны даже имея 100% нала.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:28

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Faceless написав:Все б нічого, якби не ваші ж історії, чк ви шахраювали з валютною іпотекою, та й юристів, що спеціалізуються, щоб допомагати шахраям-позичальникам, є ціла купа.
Я с юристом судился, согласно моих законных прав. И когда привёли в суде много нарушений при выдаче кредитов, то уже законные основания были у судьи для признания договора недействит. И первым согласился на мировое соглашение именно банк, который начал видеть в судах, что именно он в законном порядке был не прав. Поэтому я всё делал в рамках закона, отстаивая свои права, но не прятался и не бегал от банка и его пугалок.
Стаття 190. Шахрайство. Поэтому просьба почитать вначале, а потом уже меня обвинять.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:56

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Все б нічого, якби не ваші ж історії, чк ви шахраювали з валютною іпотекою, та й юристів, що спеціалізуються, щоб допомагати шахраям-позичальникам, є ціла купа.
Я с юристом судился, согласно моих законных прав. И когда привёли в суде много нарушений при выдаче кредитов, то уже законные основания были у судьи для признания договора недействит. И первым согласился на мировое соглашение именно банк, который начал видеть в судах, что именно он в законном порядке был не прав. Поэтому я всё делал в рамках закона, отстаивая свои права, но не прятался и не бегал от банка и его пугалок.
Стаття 190. Шахрайство. Поэтому просьба почитать вначале, а потом уже меня обвинять.


Я добре пам'ятаю, як в ті роки намагалися притягнути за вуха "порушення при видачі кредитів" типу відсутності якихось окремих ліцензій на валютне кредитування, і поки не з'явилися роз'яснення з цього приводу, у кількох справах нібито суд таки визнавав договори недійсними. І формально, оскільки це рішення суду, то все" рамках закону ", фактично ж це банальне шахрайство. Але прецедентів було не так багато і цей маразм швидко закінчився.
Сподіваюся, звісно, що у вас були хоч трохи більш вагомі аргументи щодо недійсності угоди.
Те, що серед юристів є цілком безпринципні буквоїди, що можуть допомагати і злочинцям і шахраям уникати відповідальності, користуючись якимись недоліками законодавства, документів, процесів - мені теж відомо, тому наявність виграних справ зовсім нічого не означає
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:14

ошибся
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 29 вер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:30

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

nekefer написав:
  Faceless написав:
  nekefer написав:есть два вида залога
1 жилье которое уже куплено
2 жилье которое приобретается за счет оного кредита
прописать детей можно в любом жилье, это даже не право а обязанность родителей и никаким залогом или договором нельзя это запретить

из 2 жилья родителей выселяют вместе с детьми без никой "защиты детства"
а вот из 1 жилья действительно детей до совершеннолетия выселить нельзя

По перше, тут йде мова про випадок 1 - типу надання як додаткова застава житла, де вже живе сім'я позичальника.

Щодо іншого:
  nekefer написав:такшо банку безразлично есть дети на момент передачи жилья в залог или нет, потому что детей ВСЕГДА можно зарегистрировать по месту жительства одного из родителей, всегда!

Наскільки їм це "безразлічно" краще почути в банку, бо щодо того, наскільки легко перереєструвати - в кінці минулого року внесли зміни в закон, що регулює реєстрацію (назву забув), і там з'явився цікавий пункт - заборона реєстрації в житлі, на якому є обтяження, зокрема іпотека. Як це виглядатиме у випадку реєстрації дітей - окреме питання, бо тут виходить протиріччя в законодавтстві, але думаю складнощі точно будуть. Дорослих наразі не можна зареєструвати в житлі, що в іпотеці.


пример "со стелі"
живет разведенный дядька на Оболони 45 лет, дети давно выросли и съехали, квартира только его
взял кредит, отдал квартиру в залог
через год понравилась ему деваха из Глевахи снимала у него квартирку и завертелось, через 2 годика у пары родился младенец

вопрос:
где регистрировать младенца?

ответ:
в залоговой квартире (по месту жительства родителя)

итог:
банк не сможет 18 лет выселить малого

таков закон


а теперь приведите пример квартиры в которой внезапно не сможет появится ребенок
или этого ребенка нельзя будет в ней прописать
только если у 80+летнего дедешки? так ему кредит не дадут по пенсионным доходам же


Так от і цікаво, як саме ту дитину реєструвати, якщо є пряма заборона реєстрації в обтяженому житлі, в цнап просто завертають. Через суд?

П.С. Проблема з дітьми в заставному є давня, і це одна з перепон нормальної роботи масової іпотеки
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