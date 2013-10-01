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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:03

  Faceless написав:Так от і цікаво, як саме ту дитину реєструвати, якщо є пряма заборона реєстрації в обтяженому житлі, в цнап просто завертають. Через суд?

П.С. Проблема з дітьми в заставному є давня, і це одна з перепон нормальної роботи масової іпотеки

где есть такой запрет?
в законе черным по белому - регистрация детей по месту жительства одного из родителей, по умолчании матери
никакой договор не может быть превыше закона

ЗЫ
был не прав, сори, уточняю: нельзя выселить ребенка который был прописан в квартире на момент внесения в залог, ребенка которого прописали позднее выселяют обычным путем
право ребенка является производным от права родителя, если родитель теряет право проживать и ребенок тоже
рожайте, прописывайте, никакой защиты от выселения не получите
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:31

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

nekefer написав:
  Faceless написав:Так от і цікаво, як саме ту дитину реєструвати, якщо є пряма заборона реєстрації в обтяженому житлі, в цнап просто завертають. Через суд?

П.С. Проблема з дітьми в заставному є давня, і це одна з перепон нормальної роботи масової іпотеки

где есть такой запрет?
в законе черным по белому - регистрация детей по месту жительства одного из родителей, по умолчании матери
никакой договор не может быть превыше закона

ЗЫ
был не прав, сори, уточняю: нельзя выселить ребенка который был прописан в квартире на момент внесения в залог, ребенка которого прописали позднее выселяют обычным путем
право ребенка является производным от права родителя, если родитель теряет право проживать и ребенок тоже
рожайте, прописывайте, никакой защиты от выселения не получите
Заборона є тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:45

  Faceless написав:Заборона є тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text


я прочитал и не нашел
значит нету :lol:
nekefer
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  #<1 ... 21222324
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