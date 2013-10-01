Бізнес Долярчика/Успіха - поради

где есть такой запрет?
в законе черным по белому - регистрация детей по месту жительства одного из родителей, по умолчании матери
никакой договор не может быть превыше закона
ЗЫ
был не прав, сори, уточняю: нельзя выселить ребенка который был прописан в квартире на момент внесения в залог, ребенка которого прописали позднее выселяют обычным путем
право ребенка является производным от права родителя, если родитель теряет право проживать и ребенок тоже
рожайте, прописывайте, никакой защиты от выселения не получите