Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Faceless написав:Так от і цікаво, як саме ту дитину реєструвати, якщо є пряма заборона реєстрації в обтяженому житлі, в цнап просто завертають. Через суд?
П.С. Проблема з дітьми в заставному є давня, і це одна з перепон нормальної роботи масової іпотеки
где есть такой запрет? в законе черным по белому - регистрация детей по месту жительства одного из родителей, по умолчании матери никакой договор не может быть превыше закона
ЗЫ был не прав, сори, уточняю: нельзя выселить ребенка который был прописан в квартире на момент внесения в залог, ребенка которого прописали позднее выселяют обычным путем право ребенка является производным от права родителя, если родитель теряет право проживать и ребенок тоже рожайте, прописывайте, никакой защиты от выселения не получите
Faceless написав:Так от і цікаво, як саме ту дитину реєструвати, якщо є пряма заборона реєстрації в обтяженому житлі, в цнап просто завертають. Через суд?
П.С. Проблема з дітьми в заставному є давня, і це одна з перепон нормальної роботи масової іпотеки
где есть такой запрет? в законе черным по белому - регистрация детей по месту жительства одного из родителей, по умолчании матери никакой договор не может быть превыше закона
ЗЫ был не прав, сори, уточняю: нельзя выселить ребенка который был прописан в квартире на момент внесения в залог, ребенка которого прописали позднее выселяют обычным путем право ребенка является производным от права родителя, если родитель теряет право проживать и ребенок тоже рожайте, прописывайте, никакой защиты от выселения не получите
Стаття 12. Відмова у декларуванні або реєстрації місця проживання (перебування) особи
1. Орган реєстрації відмовляє у внесенні до реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи у разі, якщо:
1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);
спасибо, упустил вообще этот закон из вида выходит если человек продал старую хату в Глевахе и взял в ипотеку двушку на Теремках будет считаться бездомным чтоли, и все его дети тоже как же им в школу ходить, счас в школу только по месту регистрации берут кто это писал и принимал, жуть
Стаття 12. Відмова у декларуванні або реєстрації місця проживання (перебування) особи
1. Орган реєстрації відмовляє у внесенні до реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи у разі, якщо:
1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);
спасибо, упустил вообще этот закон из вида выходит если человек продал старую хату в Глевахе и взял в ипотеку двушку на Теремках будет считаться бездомным чтоли, и все его дети тоже как же им в школу ходить, счас в школу только по месту регистрации берут кто это писал и принимал, жуть
Там веселіше. Трохи вище, стаття 9 пункт 3 другий абзац:
У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання (перебування) подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.
Додали влітку цього року
Але на біса та згода, якщо нижче все одно заборонено? (і це не просто ж моє трактування, ЦНАП реально сходу завертає людей з іпотекою, і розводить руками)