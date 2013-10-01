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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:28

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Ромасик написав:Успіх зверніть увагу, що іпотеку видають в основному на готові квартири з правом власності. Дуже рідко на акредитовані недобуди. Це щодо смарт від забудовника.
Та що програма 3% - і на майнові права в новобудовах
Faceless
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