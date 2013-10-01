Та що програма 3% - і на майнові права в новобудовахРомасик написав:Успіх зверніть увагу, що іпотеку видають в основному на готові квартири з правом власності. Дуже рідко на акредитовані недобуди. Це щодо смарт від забудовника.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:28
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Та що програма 3% - і на майнові права в новобудовах
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