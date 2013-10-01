Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Faceless написав: Успіх написав:
Коротше, після війни нашої/перемоги мені треба буде розраховувати на 1 смарт))
Або...
Або взяти 1кімнатну з таким плануванням, щоб розділити на 2 смарти)) (але, не знаю, чи вже захочу тим "бавитись")
Ну і коли брати нерухомість в іпотеку - наприклад, якщо вона коштує умовно 30Кдол.(смарт від забудовника) - то нехай перший внесок+всі комісії разом = 10Кдол + то бажано мати ще хоч 10Кдол в резерві/для підстраховки!
Тоді, це буде, наче - безпрограшний варіант!
Правда, саме в цьому
випадку, то треба мати і на ремонт ще 8-10Кдол
Або візьміть саме для сім'ї велику квартиру, а здаватимете свою однушку
Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?
Ну так, зараз піде фраза - "та можна ж продати, чи обміняти"...
А я скажу: так - ага, можна, майже 1 до 1
а якщо однуха в новобуді, то тут точно може бути 1 до 1 без жодної доплати!