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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:28

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Ромасик написав:Успіх зверніть увагу, що іпотеку видають в основному на готові квартири з правом власності. Дуже рідко на акредитовані недобуди. Це щодо смарт від забудовника.
Та що програма 3% - і на майнові права в новобудовах
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:52

  Faceless написав:
Успіх написав:Коротше, після війни нашої/перемоги мені треба буде розраховувати на 1 смарт))
Або...
Або взяти 1кімнатну з таким плануванням, щоб розділити на 2 смарти)) (але, не знаю, чи вже захочу тим "бавитись") :)

Ну і коли брати нерухомість в іпотеку - наприклад, якщо вона коштує умовно 30Кдол.(смарт від забудовника) - то нехай перший внесок+всі комісії разом = 10Кдол + то бажано мати ще хоч 10Кдол в резерві/для підстраховки!
Тоді, це буде, наче - безпрограшний варіант!

Правда, саме в цьому випадку, то треба мати і на ремонт ще 8-10Кдол
Або візьміть саме для сім'ї велику квартиру, а здаватимете свою однушку

Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха? :D

Ну так, зараз піде фраза - "та можна ж продати, чи обміняти"...
А я скажу: так - ага, можна, майже 1 до 1 :mrgreen: а якщо однуха в новобуді, то тут точно може бути 1 до 1 без жодної доплати! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:27

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Коротше, після війни нашої/перемоги мені треба буде розраховувати на 1 смарт))
Або...
Або взяти 1кімнатну з таким плануванням, щоб розділити на 2 смарти)) (але, не знаю, чи вже захочу тим "бавитись") :)

Ну і коли брати нерухомість в іпотеку - наприклад, якщо вона коштує умовно 30Кдол.(смарт від забудовника) - то нехай перший внесок+всі комісії разом = 10Кдол + то бажано мати ще хоч 10Кдол в резерві/для підстраховки!
Тоді, це буде, наче - безпрограшний варіант!

Правда, саме в цьому випадку, то треба мати і на ремонт ще 8-10Кдол
Або візьміть саме для сім'ї велику квартиру, а здаватимете свою однушку

Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха? :D

Ну так, зараз піде фраза - "та можна ж продати, чи обміняти"...
А я скажу: так - ага, можна, майже 1 до 1 :mrgreen: а якщо однуха в новобуді, то тут точно може бути 1 до 1 без жодної доплати! :mrgreen:
Вам до того як "підуть" ще багато років жити, то навіщо страждати в тісняві? А потім і продати можна буде, коли буде непотрібна.
Як варіянт, можна ще розглянути простору 2к,тоді й чисто вам з дружиною потім буде комфортно, і зараз так чи інакше - краще за 1к.
Крім того, діти підростуть, невже не захочете, щоб у кожного своя власна кімната була?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:16

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Успіх написав:Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?

А почему нет?
Спальня, кабинет и будуар - отличное жилье для семейной пары. Зачем эта ложная скромность?

Кстати, каков по Вашим прикидкам срок окупаемости арендного смарта при сдаче в аренду?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:35

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Faceless написав:можна ще розглянути простору 2к,тоді й чисто вам з дружиною потім буде комфортно, і зараз так чи інакше - краще за 1к.

Так реально - всі тусуються на кухні!
2кімнати - цілий день пустують!(старший, то і уроки полюбляє робити на кухні, де всі "товчуться"!
Тобто - кімнати в нас(може це тільки в нас так) використовуються виключно на ніч/поспати!)))
  Faceless написав:Крім того, діти підростуть, невже не захочете, щоб у кожного своя власна кімната була?

Так є 2кімнати - просто невеликі, але є!
  Сибарит написав:А почему нет?
Читайте вище))
  Сибарит написав:Кстати, каков по Вашим прикидкам срок окупаемости арендного смарта при сдаче в аренду?
Зараз - абсолютно без поняття!
Так, як ще не бачу аналогічних смартів з сусіднього будинку виставлених в оренду.
І, не знаю, скільки винесе тепер ремонт.

А раніше(рік тому), то прикидував, що окупність має виходити 10-11р.

А тепер - хз :roll:
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