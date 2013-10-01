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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:28
Ромасик написав:Успіх зверніть увагу, що іпотеку видають в основному на готові квартири з правом власності. Дуже рідко на акредитовані недобуди. Це щодо смарт від забудовника.
Та що програма 3% - і на майнові права в новобудовах
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Faceless
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Додано: Суб 01 жов, 2022 13:52
Faceless написав: Успіх написав:
Коротше, після війни нашої/перемоги мені треба буде розраховувати на 1 смарт))
Або...
Або взяти 1кімнатну з таким плануванням, щоб розділити на 2 смарти)) (але, не знаю, чи вже захочу тим "бавитись")
Ну і коли брати нерухомість в іпотеку - наприклад, якщо вона коштує умовно 30Кдол.(смарт від забудовника) - то нехай перший внесок+всі комісії разом = 10Кдол + то бажано мати ще хоч 10Кдол в резерві/для підстраховки!
Тоді, це буде, наче - безпрограшний варіант!
Правда, саме в цьому
випадку, то треба мати і на ремонт ще 8-10Кдол
Або візьміть саме для сім'ї велику квартиру, а здаватимете свою однушку
Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?
Ну так, зараз піде фраза - "та можна ж продати, чи обміняти"...
А я скажу: так - ага, можна, майже 1 до 1
а якщо однуха в новобуді, то тут точно може бути 1 до 1 без жодної доплати!
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:27
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Коротше, після війни нашої/перемоги мені треба буде розраховувати на 1 смарт))
Або...
Або взяти 1кімнатну з таким плануванням, щоб розділити на 2 смарти)) (але, не знаю, чи вже захочу тим "бавитись")
Ну і коли брати нерухомість в іпотеку - наприклад, якщо вона коштує умовно 30Кдол.(смарт від забудовника) - то нехай перший внесок+всі комісії разом = 10Кдол + то бажано мати ще хоч 10Кдол в резерві/для підстраховки!
Тоді, це буде, наче - безпрограшний варіант!
Правда, саме в цьому
випадку, то треба мати і на ремонт ще 8-10Кдол
Або візьміть саме для сім'ї велику квартиру, а здаватимете свою однушку
Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?
Ну так, зараз піде фраза - "та можна ж продати, чи обміняти"...
А я скажу: так - ага, можна, майже 1 до 1
а якщо однуха в новобуді, то тут точно може бути 1 до 1 без жодної доплати!
Вам до того як "підуть" ще багато років жити, то навіщо страждати в тісняві? А потім і продати можна буде, коли буде непотрібна.
Як варіянт, можна ще розглянути простору 2к,тоді й чисто вам з дружиною потім буде комфортно, і зараз так чи інакше - краще за 1к.
Крім того, діти підростуть, невже не захочете, щоб у кожного своя власна кімната була?
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Faceless
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:16
Успіх написав:
Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?
А почему нет?
Спальня, кабинет и будуар - отличное жилье для семейной пары. Зачем эта ложная скромность?
Кстати, каков по Вашим прикидкам срок окупаемости арендного смарта при сдаче в аренду?
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Сибарит
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:35
Faceless написав:
можна ще розглянути простору 2к,тоді й чисто вам з дружиною потім буде комфортно, і зараз так чи інакше - краще за 1к.
Так реально - всі тусуються на кухні!
2кімнати - цілий день пустують!(старший, то і уроки полюбляє робити на кухні, де всі "товчуться"!
Тобто - кімнати в нас(може це тільки в нас так) використовуються виключно на ніч/поспати!)))
Faceless написав:
Крім того, діти підростуть, невже не захочете, щоб у кожного своя власна кімната була?
Так є 2кімнати - просто невеликі, але є!
Сибарит написав:
А почему нет?
Читайте вище))
Сибарит написав:
Кстати, каков по Вашим прикидкам срок окупаемости арендного смарта при сдаче в аренду?
Зараз - абсолютно без поняття!
Так, як ще не бачу аналогічних смартів з сусіднього будинку виставлених в оренду.
І, не знаю, скільки винесе тепер ремонт.
А раніше(рік тому), то прикидував, що окупність має виходити 10-11р.
А тепер - хз
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Додано: Нед 02 жов, 2022 08:46
Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
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BIGor
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:00
BIGor написав:Успіх
у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К)
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:03
Успіх написав: BIGor написав:Успіх
у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К)
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Вам надо пойти в банк и что они предложат???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:07
Успіх написав: BIGor написав:Успіх
у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К)
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2
на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2
)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Тобто можете претендувати на іпотеку ще однієї квартири до 35м2
? 115м2 мінус 80м2 (площа у власності).
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BIGor
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:15
Игорь Алексеевич написав:
Вам надо пойти в банк и что они предложат???
Піду, але після війни/нашої перемоги!
BIGor написав:
Тобто можете претендувати на іпотеку ще однієї квартири до 35м2? 115м2 мінус 80м2 (площа у власності).
Наче так, або ще зверху добирати метри на загальних умовах (десь таке читав, що так можна)
Але, мені буде достатньо взяти щось і до 35м2 - це буде для мене самий оптимальний варіан/фінансово не напряжний!👍
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