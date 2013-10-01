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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:27

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.

Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) :mrgreen:
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:30

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

BIGor написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.

Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) :mrgreen:
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))

Тобто можете претендувати на іпотеку ще однієї квартири до 35м2? 115м2 мінус 80м2 (площа у власності).
Ні, "нормативна площа" це просто ліміт, якби було в наявності 94м2 на сім'ю - не підпадав би під умови, і пільга розповсюджується тільки на площу до цього ліміту, але не потрібно рахувати різницю між поточним житлом у власності і тим, що хочуть придбати. Плюс, в принципі придбати можна і більше ліміту, але компенсуватися "зайве" не буде.
Тобто, навіть якби у Долярчика було 93м2 у власності, то він все одно мав би право взяти ще 94м2, а не тільки 1 метр
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:12

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Faceless написав:
Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.

Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) :mrgreen:
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2

***
7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856 ... 0%BF/print
***
Отут☝️ я зрозумів, що лише на одного мене має НЕ перевищувати 52,5м.кв, а вже на кожного члена сім'ї рахується +21м.кв.

Тобто, все ж таки, наче, 115м.кв має бути на сім'ю з 4х?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:18

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Успіх написав:7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Видно що закони дебіли пишуть. Має бути написано чітко. А написано як якийсь ПТУшник писав.
Звертайтеся до юриста, щоб він подавав запит до держорганів з розясненнями.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:24

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) :mrgreen:
+ Смарт-квартира 27м2
Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?)
А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2)
Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали.
А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2

***
7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856 ... 0%BF/print
***
Отут я зрозумів, що лише на одного мене має НЕ перевищувати 52,5м.кв, а вже на кожного члена сім'ї рахується +21м.кв.

Тобто, все ж таки, наче, 115м.кв має бути на сім'ю з 4х?


Так, мабуть тут пам'ять підвела, то ж 115 можете брати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:31

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?

А почему нет?
Спальня, кабинет и будуар - отличное жилье для семейной пары. Зачем эта ложная скромность?

Харчевня?
Ромасик
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