Бізнес Долярчика/Успіха - поради

BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) + Смарт-квартира 27м2 Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?) А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2) Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали. А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2
BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) + Смарт-квартира 27м2 Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?) А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2) Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали. А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Тобто можете претендувати на іпотеку ще однієї квартири до 35м2? 115м2 мінус 80м2 (площа у власності).
Ні, "нормативна площа" це просто ліміт, якби було в наявності 94м2 на сім'ю - не підпадав би під умови, і пільга розповсюджується тільки на площу до цього ліміту, але не потрібно рахувати різницю між поточним житлом у власності і тим, що хочуть придбати. Плюс, в принципі придбати можна і більше ліміту, але компенсуватися "зайве" не буде. Тобто, навіть якби у Долярчика було 93м2 у власності, то він все одно мав би право взяти ще 94м2, а не тільки 1 метр
BIGor написав:Успіх у Вас же є квартира 2-к + студія? Не дадуть пільгову іпотеку.
Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) + Смарт-квартира 27м2 Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?) А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2) Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали. А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2
*** 7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856 ... 0%BF/print *** Отут☝️ я зрозумів, що лише на одного мене має НЕ перевищувати 52,5м.кв, а вже на кожного члена сім'ї рахується +21м.кв.
Тобто, все ж таки, наче, 115м.кв має бути на сім'ю з 4х?
Успіх написав:7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.
Видно що закони дебіли пишуть. Має бути написано чітко. А написано як якийсь ПТУшник писав. Звертайтеся до юриста, щоб він подавав запит до держорганів з розясненнями.
Успіх написав:Квартира в мене 1К(53м2), але перероблена в 2К(а відчувається, як 3К) + Смарт-квартира 27м2 Тобто 80м2 на сім'ю з 4х(наче так рахують по закону?) А там, по закону ще пише, що на одного має бути не більше 52м2, АЛЕ далі на кожного члена сім'ї ще +21м2!(тобто 52+21+21+21 = 115м2) Тобто, був би я холостяк, то мені іпотеку би не дали. А так, до 115м2 на сім'ю мені ще далеко))
Якщо не помиляюся, то 52 це одного чи двох, +21 додається з третього члена сім'ї і далі, тобто у вашому випадку 52+21+21=94 м2
*** 7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856 ... 0%BF/print *** Отут я зрозумів, що лише на одного мене має НЕ перевищувати 52,5м.кв, а вже на кожного члена сім'ї рахується +21м.кв.
Тобто, все ж таки, наче, 115м.кв має бути на сім'ю з 4х?
Так, мабуть тут пам'ять підвела, то ж 115 можете брати
Успіх написав:Запитайте тих, хто зараз в трьохах(переважно панельках/хрущиках) живуть вдовох(чоловік з жінкою) а то й тільки хтось 1 з них, так як діти вже давним-давно "пішли в широкий світ" - нах їм та трьоха?
А почему нет? Спальня, кабинет и будуар - отличное жилье для семейной пары. Зачем эта ложная скромность?