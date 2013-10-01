Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 10:27
Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:30
Та я тільки так і буду робити після війни/нашої перемоги!
Ну не буду я з окопу якусь нерухомість вибирати через інтернет і через Дію оформлювати іпотеку на 20р?!
Це ж не в магазин за хлібом сходити
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