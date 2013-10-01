RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:27

Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5889
З нами з: 13.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:30

  Игорь Алексеевич написав:Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.

Та я тільки так і буду робити після війни/нашої перемоги!
Ну не буду я з окопу якусь нерухомість вибирати через інтернет і через Дію оформлювати іпотеку на 20р?!
Це ж не в магазин за хлібом сходити :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:33

За крок до перевороту думок!©

Ловлю себе на думці, що... - як пішов на фронт - то зразу думав в перших 2 міс швидше закривати свій бізнес (тоді думав, що влітку я вже прийду з війни :D ) ніж його продовжувати))
Далі, як почав тато виходити 2дні/тиждень і трохи підтримувати жевріння мого бізнесу - то думав - " а, нехай буде... - прийду з війни, то продовжу..."
Далі, коли попала міна в дах хати, де в той час перебував я з побратимами... - думки мої почали "перетасовувати життєві цінності")) - а коли, я потрапив під сочний обстріл мінами і там не було де сховатись, а просто лежав під кущем, обличчям в землю... - то після того, мої думки чітко розставили по полицях "життєві цінності"...
Тому, зваживши те, що бізнес був останній рік вже досить дохленьким, а тепер - то і ще дохліший, а займав він в мене 6 днів/тиждень(а раніше, то часто і 7днів/тиждень) - то думав, зробити з нього типу хобі(по завершенні війни - виходити 3-4дні на тиждень)
Але, порахувавши/подумавши, що він все одно буде "коротати моє життя")) тих 3-4дні/тиждень, а зиску буде з нього мізер... - то чи є сенс ним займатись/його продовжувати?

То от, приїхавши з відпустки, вже був налаштований на 60/40%(закривати/не закривати) - але, з кожним тижнем, відсотки про закриття подумки збільшуються))
Тож, на моменті, вже 80/20, а то і 90/10, що я таки швидше його закрию, ніж навпаки...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:45

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

То що панове з новими ідеями? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:56

  Успіх написав:То що панове з новими ідеями? :D


Успіх, шукай нові ідеї у площині відбудови країни. Той твій бізнес, що приносив копійчаний дохід, я б закрила.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Війна за бізнес у державних школах? Скільки це ще триватиме!
markiyan_knishniy » Чет 01 бер, 2018 14:47
1 1752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 17:51
Klegman
Бiзнес Манiя - бізнес симулятор онлайн
Anonymous » Вів 01 жов, 2013 07:17
0 4079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2013 07:17
s-a-m-7-7-7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5028)
09.10.2022 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.