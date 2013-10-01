Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 10:27
Успих.
Если Вы хотите реально ипотеку, то идите по банкам. Там Вам предложат реально, то что они смогут в данное время. У каждого банка есть свои программы и могут быть плюшки. Дома спокойно обдумайте и примите решения.
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:30
Та я тільки так і буду робити після війни/нашої перемоги!
Ну не буду я з окопу якусь нерухомість вибирати через інтернет і через Дію оформлювати іпотеку на 20р?!
Це ж не в магазин за хлібом сходити
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:33
За крок до перевороту думок!©
Ловлю себе на думці, що... - як пішов на фронт - то зразу думав в перших 2 міс швидше закривати свій бізнес (тоді думав, що влітку я вже прийду з війни ) ніж його продовжувати))
Далі, як почав тато виходити 2дні/тиждень і трохи підтримувати жевріння мого бізнесу - то думав - " а, нехай буде... - прийду з війни, то продовжу..."
Далі, коли попала міна в дах хати, де в той час перебував я з побратимами... - думки мої почали "перетасовувати життєві цінності")) - а коли, я потрапив під сочний обстріл мінами і там не було де сховатись, а просто лежав під кущем, обличчям в землю... - то після того, мої думки чітко розставили по полицях "життєві цінності"...
Тому, зваживши те, що бізнес був останній рік вже досить дохленьким, а тепер - то і ще дохліший, а займав він в мене 6 днів/тиждень(а раніше, то часто і 7днів/тиждень) - то думав, зробити з нього типу хобі(по завершенні війни - виходити 3-4дні на тиждень)
Але, порахувавши/подумавши, що він все одно буде "коротати моє життя")) тих 3-4дні/тиждень, а зиску буде з нього мізер... - то чи є сенс ним займатись/його продовжувати?
То от, приїхавши з відпустки, вже був налаштований на 60/40%(закривати/не закривати) - але, з кожним тижнем, відсотки про закриття подумки збільшуються))
Тож, на моменті, вже 80/20, а то і 90/10, що я таки швидше його закрию, ніж навпаки...
Додано: Нед 09 жов, 2022 11:45
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
То що панове з новими ідеями?
Додано: Нед 09 жов, 2022 11:56
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:22
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15
За крок до перевороту думок©
Так на цьому речені, будівельник зараз би з крісла впав!
Бо, по факту, то я на цьому бізнесі(ну ще + жорстка економія, майже, на всьому) заробив за ~10р. на ДВІ квартири!
Ну, але так - я спочатку, то декілька років працював, майже, без вихідних!
Ну і, з кожним роком, той бізнес плавно занепадав...
І з одного боку - шкода мені той бізнес.... - я в нього стільки часу і душі вклав...
А з іншого - він стільки часу мені забрав! (а так хочеться більше часу проводити зі своєю сім'єю)
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:24
Надо вовремя менять бизнес. Я их поменял с 90х раз 5 и на каждом имел не плохие суммы. Но в какой то момент приходит одному капут и открываю др. Это типа как с мобилами. В 90х я купил мобилу за 2,5 баксов и она выглядела, как радиостанция. А сейчас др. времена и др. возможности.
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:03
Не бізнес занепадав..
Просто в досить перспективного бізнесу був профан власник , який все що заробив бізнес - здурі втюхав у низькомаржинальний продукт під назвою житло.
Якби він цих 2 квартири ( станом на сьогодні це 2 млн грн+/- ) , три роки тому він вклав у розвиток - то сьогодні не сидів би і не шукав чим зайнятись
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