Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Сер 05 жов, 2022 15:33

Ловлю себе на думці, що... - як пішов на фронт - то зразу думав в перших 2 міс швидше закривати свій бізнес (тоді думав, що влітку я вже прийду з війни) ніж його продовжувати))Далі, як почав тато виходити 2дні/тиждень і трохи підтримувати жевріння мого бізнесу - то думав - " а, нехай буде... - прийду з війни, то продовжу..."Далі, коли попала міна в дах хати, де в той час перебував я з побратимами... - думки мої почали "перетасовувати життєві цінності")) - а коли, я потрапив під сочний обстріл мінами і там не було де сховатись, а просто лежав під кущем, обличчям в землю... - то після того, мої думки чітко розставили по полицях "життєві цінності"...Тому, зваживши те, що бізнес був останній рік вже досить дохленьким, а тепер - то і ще дохліший, а займав він в мене 6 днів/тиждень(а раніше, то часто і 7днів/тиждень) - то думав, зробити з нього типу хобі(по завершенні війни - виходити 3-4дні на тиждень)Але, порахувавши/подумавши, що він все одно буде "коротати моє життя")) тих 3-4дні/тиждень, а зиску буде з нього мізер... - то чи є сенс ним займатись/його продовжувати?То от, приїхавши з відпустки, вже був налаштований на 60/40%(закривати/не закривати) - але, з кожним тижнем, відсотки про закриття подумки збільшуються))Тож, на моменті, вже 80/20, а то і 90/10, що я таки швидше його закрию, ніж навпаки...