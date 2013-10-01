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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:40

  Успіх написав:
  Faceless написав:Долярчику - ось тут рекламують прибутковий будинок:
https://s1.ua/ua/obolon?gclid=CjwKCAjw4 ... REQAvD_BwE

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів! ;)
Тому, вибачайте...))
  Ромасик написав:Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...

Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами ;) )
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍 :lol:

От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку! :lol:

Ну, то як вам таке, Ілон Маск? :mrgreen:


Було таке «молодіжне кредитування». Сім’я робить перший внесок, бере кредит, а держава оплачує проценти. Оформляли всі свої і випадкові. Наступний рік, «випадковим» банк повідомляє , типу платіть проценти за користування кредитом. Держава не виділила кошти. Взнавати в чому причина : «бо так».

Якщо депозити зараз є під 7-8%, то не може бути нічого подібного ніж 3%. Оформите, в перший рік буде все гарно, а потім скажуть «плати» і нічого не знаємо.
vasilii
 
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  #<1 ... 25262728
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