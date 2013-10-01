Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів! Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами ) Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%. Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж. Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Було таке «молодіжне кредитування». Сім’я робить перший внесок, бере кредит, а держава оплачує проценти. Оформляли всі свої і випадкові. Наступний рік, «випадковим» банк повідомляє , типу платіть проценти за користування кредитом. Держава не виділила кошти. Взнавати в чому причина : «бо так».
Якщо депозити зараз є під 7-8%, то не може бути нічого подібного ніж 3%. Оформите, в перший рік буде все гарно, а потім скажуть «плати» і нічого не знаємо.