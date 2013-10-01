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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:40
Успіх написав:
Ну, мені останнім часом, таки все більше і більше приваблює мій рідний Львів!
Тому, вибачайте...))
Ромасик написав:
Здесь идейка правильная и вам как убд вроде даже 0% обещали. Поэтому 20% годовых - это ваш доход. Не знаю, получится ли с этого бизнес или единоразовая инвестиция. Найти бы партнера, с которым выкупить весь стояк...
Ну, партнера такого не маю...(та і ризиковано робити бізнес з партнерами
)
Але, стояк, не стояк - а 2 смарта можна взяти в іпотеку. Нехай, під 3% річних на 20р. - з першим внеском 20%.
Далі, зробити ремонти/або брати їх зразу з ремонтом, якщо вигідна ціна - і далі, з трьох смартів(один же мій добудовують)) ) рубати бабло #нєпадецки, сплачуючи іпотеку, а залишок - намазувати собі на хліб👍
От тільки зараз знову Фейслес напише, що не дадуть/не одобрять іпотеку на 2 смарти... - так як в дружини невисока зарплатня, а я - після війни/нашої перемоги, швидше буду закривати свій ще жевріючий бізнес і, відповідно, ФОП - теж.
Хоча, задля такого бізнес-плану(з двома смартами) - можна ще буде не закривати ФОП декілька місяців, поки не одобрять/візьму іпотеку!
Ну, то як вам таке, Ілон Маск?
Було таке «молодіжне кредитування». Сім’я робить перший внесок, бере кредит, а держава оплачує проценти. Оформляли всі свої і випадкові. Наступний рік, «випадковим» банк повідомляє , типу платіть проценти за користування кредитом. Держава не виділила кошти. Взнавати в чому причина : «бо так».
Якщо депозити зараз є під 7-8%, то не може бути нічого подібного ніж 3%. Оформите, в перший рік буде все гарно, а потім скажуть «плати» і нічого не знаємо.
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vasilii
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:55
budivelnik написав:
все що заробив бізнес - здурі втюхав у низькомаржинальний продукт під назвою житло.
Якби він цих 2 квартири ( станом на сьогодні це 2 млн грн+/- ) , три роки тому він вклав у розвиток - то сьогодні не сидів би і не шукав чим зайнятись
Так я вкладав у розвиток 1 "точки" - і він дійшов до "стелі"!
А от масштабувати бізнес - не моє це/не вмію я це)) - пробував тричі - не виходило...
А далі - хотів і хочу ЛЕГШОГО ХЛІБА!!!
Тому і вибрав(на майбутнє) займатись орендою нерухомості))
п.с.
А першу квартиру - я мусів купити, так як і так багато років "морально мучився" в чужій квартирі/в зятях...
vasilii написав:
А попадете не на особнячок, а на архітектурну пам’ятку… і піпєц, навіть, вікна не можна поміняти. Навіть, якщо нормальна будова, ніяка не пам’ятка, то Проекти, добудови, узаконення.. рахувати варто кошторис і тоді все помножити на 2.
Тобто «особнячок» 50+як мінімум 50.
За соточку вде модна чимось іншим зайнятись..
Ну, тоді значить треба просто шукати просторий ВБИТИЙ(щоб дешевший був) особняк з просторим підвальним приміщенням, який всередині гарно можна переділити/переробити))
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Додано: Вів 18 жов, 2022 11:18
vasilii написав:
Якщо депозити зараз є під 7-8%, то не може бути нічого подібного ніж 3%. Оформите, в перший рік буде все гарно, а потім скажуть «плати» і нічого не знаємо.
Так фішка в тому, щоб - 30% перший внесок, а ще 30% - тримати в долярчиках!
І, щомісяця, чи щокварталу - витягувати пару соточок долярчиків з "матрасу"/здавати їх по вигідному курсу/гасити по-трошки гривневу іпотеку... - чи думаєте, що через рік-два-три курс долара буде нижчий 42?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:24
То що там з іпотекою з 5го жовтня?(чи коли вона там мала запускатись?)
Запрацювала?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 10:08
Успіх написав:
Аааааааааа - кричу!
Хоч бери, та кажи моєму татові, щоб роздрукував оце ще жирнішим шрифтом і поцепив на всі прилавки/вітрини в моєму магазинчику!
А то я його вже другий раз попросив попереклеювати/ЗНИЗИТИ
ціни(+/- ще на 20%) на деякі товари (слабоходові і ще + ті, яких є багато у залишку) - а черги, як не було, так і нема
Далі, або слабка торгівля, або середня!
З такими темпами, то і до весни не розпродасться мій товар... - тим більше, що взимку мій тато не буде взагалі виходити торгувати, так як:
а) по стану здоров'я йому не можна мерзнути/переохолоджуватись(а там в мене по легенді "магазин/кіоск відкритого типу")
б) в січні/лютому - не було, а тепер і тим більше - НЕ має сенсу виходити торгувати(даремно мерзнути)
п.с.
Отак чим раз, тим більше всі дізнаєтесь про мій бізнес... як я колись ПЕРЕОХОЛОДЖУВАВСЯ всі 12 зим І ПРАЦЮВАВ, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ!
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:15
Успіх написав:
Ви тут так нагнітаєте...
Що я, з своїх 90% бажання закрити свій дохлий бізнес, після війни - почну думати в протилежну сторону(як реанімувати його)
Хоча він після війни буде зовсім "гнилий" і його тягнути/витягувати - треба буде мати велиииииике бажання!
Але, першим ділом треба буде після війни зробити в смарті ремонт/запустити його в оренду - щоб капало 7К/міс, як з куща!
або і більше
п.с.
Але є тематична гілка про бізнес))Бізнес Долярчика/Успіха - поради
В комбайнери ідіть
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Додано: Вів 29 лис, 2022 02:29
Что-то Доллярчик ветку забросил совсем
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antey1969
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Додано: Вів 29 лис, 2022 08:56
antey1969 написав:
Что-то Доллярчик ветку забросил совсем
та може телефон загубив\розбив , на війні ж
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