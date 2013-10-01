Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:

Игорь Алексеевич написав: В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает



В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров .

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Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен....



https://hvylya.net/news/261374-v-ukrain ... odorozhaet

....Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен....

Аааааааааа - кричу!Хоч бери, та кажи моєму татові, щоб роздрукував оце ще жирнішим шрифтом і поцепив на всі прилавки/вітрини в моєму магазинчику!А то я його вже другий раз попросив попереклеювати/ціни(+/- ще на 20%) на деякі товари (слабоходові і ще + ті, яких є багато у залишку) - а черги, як не було, так і немаДалі, або слабка торгівля, або середня!З такими темпами, то і до весни не розпродасться мій товар... - тим більше, що взимку мій тато не буде взагалі виходити торгувати, так як:а) по стану здоров'я йому не можна мерзнути/переохолоджуватись(а там в мене по легенді "магазин/кіоск відкритого типу")б) в січні/лютому - не було, а тепер і тим більше - НЕ має сенсу виходити торгувати(даремно мерзнути)п.с.Отак чим раз, тим більше всі дізнаєтесь про мій бізнес... як я колись ПЕРЕОХОЛОДЖУВАВСЯ всі 12 зим І ПРАЦЮВАВ, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ!