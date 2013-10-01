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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:26

Я и не знал, что эта ветка существует
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:32

vitaliian
:D :D :D
Це модератор створив її, щоб я на інших гілках менше флудив :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:22

  Успіх написав:vitaliian
:D :D
Це модератор створив її, щоб я на інших гілках менше флудив :D

якось це не дуже допомогло :D

але якщо є, то треба підтримувати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:15

ДумайТЕ!;)

  Shaman написав:
  Успіх написав:vitaliian

Це модератор створив її, щоб я на інших гілках менше флудив :D

якось це не дуже допомогло :D

але якщо є, то треба підтримувати ;)

А це все тут так само, як в оренді)))
Локація, Локація, Локація!!! :)

І, навіть, пиріжки краще продавати на людній/жвавій вулиці, ніж на якійсь глухій :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:02

Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:36

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Двійник завівсяЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:41

Ромасик
А, та то просто ведмедика хтось собі такого ж поставив на аву))
А я думав, що він ще й "Успіх" назвався :D
Успіх
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