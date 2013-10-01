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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:26
Я и не знал, что эта ветка существует
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vitaliian
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:32
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Успіх
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:22
якось це не дуже допомогло
але якщо є, то треба підтримувати
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Shaman
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Додано: Пон 16 січ, 2023 12:15
А це все тут так само, як в оренді)))
Локація, Локація, Локація!!!
І, навіть, пиріжки краще продавати на людній/жвавій вулиці, ніж на якійсь глухій
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Успіх
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Додано: Пон 16 січ, 2023 13:02
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Успіх
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:41
Ромасик
А, та то просто ведмедика хтось собі такого ж поставив на аву))
А я думав, що він ще й "Успіх" назвався
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Успіх
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Додано: Суб 04 лют, 2023 09:16
То що - є якісь ідеї/поради, які бізнеси будуть актуальні після війни?
(крім продуктів і будматеріалів)
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Успіх
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Додано: Суб 04 лют, 2023 10:30
Успіх там Гетьманьцев каже скоро вас усіх нагне (фопів).
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Ромасик
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