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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:32
vitaliian
Це модератор створив її, щоб я на інших гілках менше флудив
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:22
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:15
ДумайТЕ!;)
А це все тут так само, як в оренді)))
Локація, Локація, Локація!!!
І, навіть, пиріжки краще продавати на людній/жвавій вулиці, ніж на якійсь глухій
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:36
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Двійник завівся
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:41
Ромасик
А, та то просто ведмедика хтось собі такого ж поставив на аву))
А я думав, що він ще й "Успіх" назвався
Додано: Суб 04 лют, 2023 09:16
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
То що - є якісь ідеї/поради, які бізнеси будуть актуальні після війни?
(крім продуктів і будматеріалів)
Додано: Суб 04 лют, 2023 21:03
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
миграционные
Додано: Суб 04 лют, 2023 21:50
Успіх реабілітація та лікування ветеранів. Сільське господарство та техніка.
Валютний бізнес
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