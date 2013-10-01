А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби
А ще?))
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 05 лют, 2023 17:44
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби
А ще?))
Додано: Нед 05 лют, 2023 18:14
Успіх Жарти жартами, а стоматологічний туризм в Україну з Європи і так був досить популярним до війни.
Ну і звісно буде ВПК розвиватись, але там навряд чи буде місце дрібному бізнесу.
Додано: Нед 05 лют, 2023 18:57
|