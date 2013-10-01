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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:44

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби ;)
А ще?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:14

Успіх Жарти жартами, а стоматологічний туризм в Україну з Європи і так був досить популярним до війни.
Ну і звісно буде ВПК розвиватись, але там навряд чи буде місце дрібному бізнесу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:57

  Успіх написав:А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби ;)
А ще?))

Ваши уже лампы в укрпочте накаливания обменяли на лэд? Пусть и на ваш паспот и код возьмут :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:57

  demichh написав:
  Успіх написав:А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби ;)
А ще?))

Ваши уже лампы в укрпочте накаливания обменяли на лэд? Пусть и на ваш паспот и код возьмут :)

Был сегодня на почте - караваны паломников. Некоторые даже уже разобрались в цоколях.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 00:15

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Очень полезная ветка.
Как только Доллярчик пропадает, внимательно следишь за ней.
Ветка оживилась, значит можно выдохнуть, с Доллярчиком все в порядке.
antey1969
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