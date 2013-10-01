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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 05 лют, 2023 17:44
А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби
А ще?))
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Успіх
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:14
Успіх Жарти жартами, а стоматологічний туризм в Україну з Європи і так був досить популярним до війни.
Ну і звісно буде ВПК розвиватись, але там навряд чи буде місце дрібному бізнесу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:57
Успіх написав:
А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби
А ще?))
Ваши уже лампы в укрпочте накаливания обменяли на лэд? Пусть и на ваш паспот и код возьмут
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demichh
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:57
demichh написав: Успіх написав:
А ще буде процвітати стоматологія, так як всі фронтовики побіжать лікувати зуби
А ще?))
Ваши уже лампы в укрпочте накаливания обменяли на лэд? Пусть и на ваш паспот и код возьмут
Был сегодня на почте - караваны паломников. Некоторые даже уже разобрались в цоколях.
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Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 00:15
Очень полезная ветка.
Как только Доллярчик пропадает, внимательно следишь за ней.
Ветка оживилась, значит можно выдохнуть, с Доллярчиком все в порядке.
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antey1969
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Додано: Суб 11 лют, 2023 12:04
antey1969 написав:
Очень полезная ветка.
Как только Доллярчик пропадает, внимательно следишь за ней.
Ветка оживилась, значит можно выдохнуть, с Доллярчиком все в порядке.
Все буде добре 👍👍👍😁
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Успіх
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Вів 01 жов, 2013 07:17
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