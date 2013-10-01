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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:18
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Успіх
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Додано: Нед 04 чер, 2023 23:05
Успіх написав:
За крок до перевороту думок!
уже боюсь
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vitaliiangel
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:16
Bolt написав: vitaliian написав: Bolt написав:
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.
5Да вот хочу, по примеру Долярчика влошиться и разбогатеть
, но чёт,, меня терзают смутные сомнения"©, поэтому и задаю уточняющие вопросы...
дядя військом вже чекає
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Shaman
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17
roberto dark написав: Успіх написав:Bolt
Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5
Калькулятор маєте?
Ого?
Ласкаво просимо всіх на фронт!
Непоганий ГЕШЕФТ
. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?
вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
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Shaman
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:35
Shaman написав:
вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
Более того, даже резюме рекрутеру подавать не нужно: сами по квартирам с предложениями ходят и берут даже без опыта в целевой области. Достаточно открыть им дверь и дальше за счёт работодателя всё само пойдёт. Только и греби ГЕШЕФТ
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moveton
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:53
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:57
Успіх написав:
ща флай скаже, що дівчіна не каву продає, а в неї там інтим послугі )))
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dimo_0n
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:02
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:12
Кава з ароматом 16-річної непорочної філіппінки
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The_Rebel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:30
надіясь, вже всі читачі думок по аватару відписалися?
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flyman
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