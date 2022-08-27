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Що буде з курсом долара та
валютною політикою НБУ:...

Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:54

Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ:...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься.

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Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ: прогноз на найближчий час
R2
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