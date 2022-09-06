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У НБУ назвали суму, якої не
вистачає бюджету України...

У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:00

У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

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У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця
R2
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