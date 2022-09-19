Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування.
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З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:13
З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив...
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Дивися повний текст
З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови
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