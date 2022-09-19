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З жовтня запрацює іпотека під
3% річних: Уряд ухвалив...

З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:13

З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування.

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З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови
R2
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