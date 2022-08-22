За словами старшого стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 році ціна за 1 Bitcoin досягне 100 000 доларів.
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У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg
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Додано: Вів 20 вер, 2022 07:11
У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз...
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Дивися повний текст
У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg
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