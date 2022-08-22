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У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме
$ 100 000 - прогноз...

У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:11

У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
За словами старшого стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 році ціна за 1 Bitcoin досягне 100 000 доларів.

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У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:11

Ніяк дурнів у піраМММіду не заженуть.
blackwi
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