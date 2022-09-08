Засновник криптовалютної компанії MicroStrategy Майкл Сейлор продовжує епатувати на темі Bitcoin.
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Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 09:24
Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську...
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Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність
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