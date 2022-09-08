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Найбільший власник Bitcoin
вважає флагманську...

Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:24

Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник криптовалютної компанії MicroStrategy Майкл Сейлор продовжує епатувати на темі Bitcoin.

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Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність
R2
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