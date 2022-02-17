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МОЗ дозволило всім другий
бустер від Covid-19 та...

МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:15

МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та...

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ ухвалило зміни щодо вакцинації проти Covid-19. Тепер всі повнолітні можуть робити друге бустерне щеплення проти коронавірусного захворювання. Також вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям 5-11 років.

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МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років
R2
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