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Hyundai та IVECO представили
семитонний автомобіль, який...

Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 01:20

Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який...

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Hyundai та італійський автовиробник IVECO Group N.V. презентували автомобіль на водні.

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Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 01:20

Интересно, зачем двигателю мощность 140 кВт, если питание к нему только 90? Остальное по внешнему проводу подводить? Или двигатель революционый: подводишь 90 - на выходе 140?
moveton
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