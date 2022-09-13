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В Україні змінять
умови бронювання...

В Україні змінять умови бронювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:35

В Україні змінять умови бронювання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінять критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.

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В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку
R2
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