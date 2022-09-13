В Україні змінять критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.
Дивися повний текст
В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:35
В Україні змінять умови бронювання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку
|