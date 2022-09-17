З відновленням роботи McDonald's в Україні знову з'явилася можливість порахувати індекс Біг Мака.
Дивися повний текст
В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:43
В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:43
Соответствующие расчеты произвел заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
интересная у ребят работа
|