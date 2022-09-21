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В Україні порахували індекс
Біг Мака: наскільки є...

В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:43

В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є...

Пропонуємо до обговорення:
З відновленням роботи McDonald's в Україні знову з'явилася можливість порахувати індекс Біг Мака.

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В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:43

Соответствующие расчеты произвел заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

интересная у ребят работа
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:37

  cohan написав:Соответствующие расчеты произвел заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

интересная у ребят работа

Индекс то международный. Считают во всем мире, в том числе финансисты самого высокого уровня. :)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:44

Re: В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є...

Индекс борща пусть посчитают уже за 150 грн. перевалило.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:02

Безсмысленный подсчет
telushkin1990
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